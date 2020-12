Vale do Paraíba tem representante no Prêmio Caio 2020

Fabia Tanabe, coordenadora de marketing da HUESKER Brasil, foi indicada como Personalidade do Ano e concorre ao Grand Prix da premiação

O Vale do Paraíba tem uma representante no Prêmio Caio 2020, considerado o “Oscar da área de Turismo e Eventos”. Fabia Tanabe, coordenadora de marketing da HUESKER Brasil, foi indicada como Personalidade do Ano e está concorrendo ao Grand Prix da categoria Clientes (Gestores).

Graduada em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas, pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), e pós-graduada em Administração e Organização de Eventos Públicos e Privados, pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALE), Fabia é membro do CEO COUNCIL e possui experiência de mais de 25 anos em planejamento de comunicação e marketing, marketing estratégico e digital, captação de recursos e elaboração de projetos incentivados, coordenação, organização e execução de eventos culturais, esportivos e corporativos.

Trabalha desde 2007 como coordenadora de marketing da HUESKER Brasil, empresa localizada em São José dos Campos, que desenvolve soluções com geossintéticos para diversas áreas da Engenharia e tem atuação em toda a América do Sul.

Sobre a premiação

A premiação é resultante da indicação pelos jurados do Prêmio Caio 2020, este ano composto por 226 profissionais de todo o país. Os cinco profissionais com o maior número de indicações, em seus respectivos segmentos, foram submetidos ao Conselho Diretor do Prêmio Caio, composto pela ABEOC, ABIH, ACADEMIA, AMPRO e UNEDESTINOS, e também pelos membros Hour Councour da premiação que, após análise do perfil, do currículo e da performance dos candidatos, elegeu as três Personalidades do Ano mais significativas em cada um dos sete segmentos da Indústria Brasileira de Eventos e Turismo.

As três Personalidades do Ano de cada segmento concorrerão ao Grand Prix do Prêmio Caio, por meio de voto popular no site do evento – www.premiocaio.com.br/jurados_login_grandprix.aspx. A votação poderá ser feita até às 23h59 do dia 10 de dezembro. O resultado será anunciado no dia 15 de dezembro de 2020, durante a Cerimônia de Premiação do Prêmio Caio 2020 e o resultado online estará disponível partir do 16 de dezembro, na página do Prêmio Caio.

“Para mim, só o fato de ter sido indicada já é uma grande conquista. Estar neste seleto grupo, ao lado de grandes profissionais e amigos queridos que me inspiram a todo momento, é simplesmente mágico. Minha gratidão a minha família, às pessoas que sempre me apoiam e me incentivam e, principalmente, ao Grupo HUESKER, por confiar no meu trabalho”, ressalta Fabia Tanabe.

Prêmio Caio

O Prêmio Caio é um produto da Revista EVENTOS, realizado pela Eventos Expo Editora. Desde sua criação, é gerido por um Conselho Diretor composto pela ABEOC Brasil – Associação das Empresas de Eventos; ABIH Nacional – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis; ABRACCEF – Associação Brasileira dos Centros de Convenções e Feiras; ACADEMIA Brasileira de Eventos e Turismo; AMPRO – Associação de Marketing Promocional; e UneDESTINOS – União Nacional das Entidades de Destinos e EXPO Editora.

O Prêmio Caio é apoiado oficialmente pelas entidades representativas dos segmentos de eventos, promoção comercial, marketing promocional e turismo de negócios: ABBTUR, ABETAR, ABLA, ABRACE, ABRACOR, ABRACORP, ABRAFEC, ABRAJET, ABRASEL, ABREMAR, ADVB, ANETUR, ANSEDITUR, BRAZTOA, EVENTPOOL, FBHA, FENACTUR, FENADVB, FOHB, FORNATUR, IBEV, IFEA, IRES, OBME, RESORTS BRASIL, SINDEPAT e SINDIPROM.

Mais informações sobre o Prêmio Caio 2020 podem ser consultadas no site: www.premiocaio.com.br.

