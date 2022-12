Por que as empresas estão falando tanto em Employer Branding?

A imagem de uma empresa possui muita relevância no mercado atual e a utilização de uma estratégia de employer branding bem estruturada pode proporcionar uma ajuda significativa no desempenho do seu negócio.

A percepção, seja ela positiva ou negativa, que um stakeholder possui sobre a sua empresa proporciona um impacto relevante no seu posicionamento dentro do mercado.

Os fatores relacionados à qualidade de vida, benefícios e flexibilidade são elementos fundamentais para a atração e retenção de bons profissionais do mercado.

Através desses fatores é possível adquirir uma mão de obra qualificada e excelente para o setor em que atua.

A construção de uma imagem forte e competitiva no mercado não é fácil e, por esse motivo, é extremamente necessário compreender a relevância de um bom employer branding e como aplicá-lo a sua empresa.

O que é employer branding?

O employer branding significa marca empregadora, e ela é nada menos do que a imagem de uma empresa empregadora no mercado de trabalho.

Ele é o conjunto de ações que possuem o intuito de construir e fortalecer a marca, através de ações que proporcionem uma imagem positiva para o seu stakeholder.

Os stakeholders são todos os colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e até mesmo investidores de uma organização, entre outros participantes, que constituem uma empresa, onde uma imagem positiva pode fornecer destaque ao negócio e o sobressair no mercado.

Em uma empresa, desde os fornecedores de um piso tátil,até os funcionários que realizam a sua aplicação são parte de um negócio, auxiliando na confecção de suas atividades.

O employer branding não é apenas a realização de uma ação pontual em sua organização, mas sim um compilado de atitudes que melhoram o ambiente de trabalho e, consequentemente, proporcionam uma visão positiva do mercado.

O combinado de iniciativas, realizadas a longo prazo, conseguem atingir ótimos resultados, tanto para o seu público como para os processos de RH, ou seja, Recursos Humanos, que são responsáveis pela atração e retenção de talentos.

Todas as empresas deveriam possuir uma estratégia de employer branding a fim de garantir o melhor posicionamento da marca no mercado e os melhores profissionais em suas instalações.

Além disso, essa estratégia pode proporcionar defensores da sua marca, onde uma empresa que fornece o georreferenciamento de imóveis rurais,por exemplo, pode obter um grande destaque devido às suas práticas e benefícios dentro da organização.

Os defensores de uma marca podem possuir grande apreço pela ideologia e posicionamento de uma marca, podem criar uma relação de admiração, se tornando fãs da empresa e a defendendo e divulgando naturalmente no mercado.

Entretanto, além desses benefícios, quais são as vantagens de se implementar o employer branding no seu negócio e qual a sua importância?

Por que implementar o employer branding na sua empresa?

Qualquer empresa, independentemente do seu porte ou segmento, pode se beneficiar com a utilização do employer branding, onde desde uma empresa de suporte para extintoraté uma multinacional de fabricação de automóveis pode aproveitar as suas vantagens.

Existem muitos benefícios que são proporcionados pelo employer branding, entretanto, dentre os principais, podem-se citar:

Atração e retenção de talentos;

Redução no turnover e absenteísmo;

Aumento na produtividade e satisfação dos funcionários;

Mídia espontânea.

Essas são as principais vantagens da aplicação do employer branding como estratégia no seu negócio e podem auxiliar significativamente em seu desempenho.

Atração e retenção de talentos

Segundo a Randstad em uma pesquisa realizada em 2021, cerca de 80% dos líderes das organizações concordam que uma marca empregadora forte possui a capacidade de impactar significativamente a habilidade de contratar bons profissionais do mercado de trabalho.

Através desse dado, é possível observar que a estratégia de employer branding possui um papel fundamental para ganhar espaço em um mercado com tanta competitividade e busca constante por profissionais altamente qualificados e de alto nível.

Nos dias atuais, apenas um bom salário do colaborador não é um fator tão relevante para a contratação de bons profissionais.

Por exemplo, uma empresa que deseja realizar a contratação de um bom funcionário a fim de realizar o levantamento topográficoprecisa, além de disponibilizar um salário atrativo, proporcionar também um ambiente saudável e equilibrado aos seus profissionais.

Redução no turnover e absenteísmo

O turnover é a rotatividade de profissionais dentro de uma empresa e o absenteísmo é o afastamento, a ausência, atraso ou falta de um colaborador em seu local de trabalho.

Através da aplicação de práticas de employer branding, existe uma redução significativa nesses índices e, consequentemente, uma redução nos custos da empresa.

Por exemplo, uma empresa que realiza a comercialização e instalação de um guarda corpo de alumínio pode obter uma grande redução na quantidade de profissionais que faltam para realizar as instalações em detrimento da aplicação dessa estratégia.

Aumento na produtividade e satisfação dos funcionários

Um ambiente de trabalho saudável e equilibrado proporciona funcionários felizes e satisfeitos, o que impacta diretamente em sua produtividade e, consequentemente, aumenta os lucros da companhia.

Por exemplo, os colaboradores responsáveis por realizar o levantamento planimétricoem uma empresa podem obter um desempenho muito melhor e mais produtivo ao se sentir bem em seu local de trabalho, impactando na empresa como um todo e nos seus resultados.

Mídia espontânea

Por fim, como já mencionado, os defensores das marcas fornecem uma mídia espontânea, onde possuem o hábito de compartilhar informações, novidades e fatos relevantes sobre a empresa que admiram.

Por exemplo, uma organização que realiza a avaliação de imóveisde forma justa e eficiente, além de proporcionar benefícios aos seus colaboradores, pode cativar o seu público e construir uma gama de defensores de sua marca.

Esse tipo de publicidade é realizado de forma natural e genuína, onde acontece a indicação da empresa, em um tipo de marketing boca a boca, ou seja, através da sua promoção pelo próprio público.

Principais estratégias de employer marketing

Existem algumas estratégias de employer branding que podem ser utilizadas no seu negócio a fim de aproveitar todos os benefícios que a estratégia pode oferecer.

Crie uma rotina de pesquisas

É necessário realizar uma pesquisa do clima organizacional da empresa a fim de detectar a percepção que os colaboradores possuem em relação ao seu ambiente de trabalho.

Isso pode ser realizado através de pesquisas online, onde é possível recolher o feedback gerado e, consequentemente, efetuar as modificações plausíveis e necessárias ao local de trabalho.

Essa pesquisa possui o benefício de entender melhor o seu colaborador, além de proporcionar o sentido de participação, ouvindo o seu lado e levando em consideração a sua opinião.

Reveja a cultura da empresa

A missão, visão, valores e as condutas esperadas precisam ser bem estabelecidas. Com isso, é possível obter uma visão clara sobre o porquê de a empresa existir e o que ela defende.

Por exemplo, uma organização que realiza o aluguel de caçambapode possuir como visão, missão e valores o bem-estar do meio ambiente, a fim de proporcionar um local mais saudável para as gerações futuras.

Dessa forma, o senso de propósito fortalece a equipe e, consequentemente, a empresa como um todo.

Estruture uma área de RH

Além do setor de marketing e comunicação, o departamento de Recursos Humanos também é responsável por estruturar e implementar iniciativas com um foco maior no fortalecimento da marca no mercado. Por esse motivo, a área deve ser bem estruturada.

Foque em benefícios e incentivos

Além de um incentivo financeiro, é necessário fornecer benefícios, como plano de saúde, vale alimentação, transporte, entre outros, a fim de manter o bom funcionário. Ademais, conversas com o colaborador podem ajudar a ter uma ideia do que ele espera da empresa.

Crie canais de comunicação corporativos

Criar um site ou blog onde são disponibilizados conteúdos sobre o dia a dia dentro da empresa e os seus afazeres podem gerar credibilidade com o público e conectividade, melhorando assim a imagem da empresa.

Estruture planos de carreira

Os funcionários precisam possuir um plano de carreira dentro da organização a fim de possuírem um caminho de evolução e terem um incentivo para realizarem o seu melhor desempenho e se sentirem motivados para continuar na empresa, buscando sempre mais.

Forneça qualidade de vida

É necessário que os funcionários trabalhem em um ambiente que promova o seu bem-estar e possua uma preocupação com a sua saúde física e emocional.

Como implementar o employer marketing na sua empresa?

Para implementar o employer marketing na sua empresa, basta seguir os seguintes passos:

Realize um diagnóstico e defina as prioridades;

Estabeleça um Employment Value Proposition;

Estruture um bom plano de comunicação.

Através de pesquisas com o seu pessoal é possível obter a percepção que eles possuem em relação à empresa e ao ambiente de trabalho que atuam. Com os resultados gerados, você consegue realizar uma lista de prioridades plausíveis para melhorar o local.

Além disso, é possível realizar um Employment Value Proposition, ou seja, Proposta de Valor do Empregado.

Esse documento deve registrar os diferenciais da empresa dentro do mercado e também as estratégias que serão implementadas com o intuito de melhorar o ambiente de trabalho.

Dessa forma, é possível fornecer benefícios como um plano de saúde, transporte, salários, qualidade de vida, entre muitos outros elementos.

Por fim, ao realizar as alterações necessárias e obter resultados positivos de seus colaboradores e ambiente de trabalho, basta comunicar ao ambiente externo, através de ações e campanhas estratégicas, a fim de agregar mais valor à marca.

Através da implementação do employer branding é possível obter ótimos resultados do mercado, garantir excelentes profissionais e aumentar a produtividade da empresa. Agora basta implementar essa estratégia no seu negócio e se diferenciar do mercado.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.