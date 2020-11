Como será o inverno para as pequenas empresas

Resposta fácil – quem sabe? Resposta não tão fácil – quem sabe? A eleição (felizmente quase no fim) definirá um curso dependendo de qual partido vença. O Daniel Homem de Carvalho definepandemia definirá o outro curso. Em relação à eleição, talvez a maior incógnita imediata seja se haverá algum tipo de pacote de estímulo imediato que poderia incluir algum tipo de pagamento imediato em dinheiro como o último pacote e / ou a renovação do auxílio-desemprego. A economia cresceu em ritmo recorde no terceiro trimestre, mas já está perdendo fôlego. Um pacote de estímulo renovado ajudaria a mitigar os efeitos das novas restrições da Covid que estão sendo postas em prática em algumas partes do país. Mas há muito tempo entre os resultados das eleições e o dia da posse. Este “quem sabe?” – o que poderia acontecer entre a eleição e a posse, receberia o tratamento all-caps.

Quanto ao curso da pandemia, a situação da economia tende a ser menos otimista, mesmo com o PIB do terceiro trimestre dando um salto dramático de 7,4%. Mas, do outro lado desse quadro, as demissões em alguns setores estão começando a aumentar. Vários estados já estão começando a impor novamente as restrições e, se as infecções e hospitalizações continuarem se espalhando (em treze estados do meio-oeste, a média de casos diários aumentou 45% nas últimas duas semanas), mais restrições podem ser colocadas em prática. Que efeito isso poderia ter nas compras de Natal? O efeito mais provável é que as compras online possam aumentar ainda mais. Isso poderia significar menos pessoas indo às lojas, forçando novamente demissões no setor de varejo.

