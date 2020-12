Obra da Coronel José Monteiro ganha destaque mundial

O projeto de requalificação da rua Coronel José Monteiro, no centro de São José dos Campos, foi reconhecido nesta quarta-feira (2) pela WRI (World Resources Institute) e enquadrado no conceito de “Ruas Completas”. A premiação credencia o município a fazer parte da Rede Nacional Para a Mobilidade de Baixo Carbono.

Além de dar mais visibilidade aos comércios, a requalificação criou um espaço acessível, ativo e agradável, onde as pessoas se sentem seguras e confortáveis para caminhar, fazer compras, tomar um lanche ou simplesmente descansar.

Rua Coronel José Monteiro

Na rua, foram criados espaços de descanso com bancos, vegetação, locais para estacionamento de bicicleta, aumento da área de calçada e manutenção de uma faixa de rolamento para passagem de veículos em baixa velocidade, compatível com a grande concentração de pedestres que por ali transitam.

ACI (Associação Comercial e industrial)

De acordo com a ACI (Associação Comercial e industrial) de São José, cerca de 12 mil pessoas circulam, na maioria das vezes a pé, pelo comércio da região central e cerca de 70% desse público utilizam o transporte público para chegar ao Centro.

O projeto vai ao encontro das políticas de priorização dos modos ativos de deslocamento no município (a pé e de bicicleta) e ao conceito de “Cidade para pessoas”, incentivados também pelo programa Sinal de Gentileza, lançado em março de 2019 com o objetivo de criar uma relação mais harmoniosa entre os usuários das vias públicas.

Ruas Completas e WRI Brasil

Atualmente, apenas 17 municípios do país fazem parte da rede, que contempla projetos de ruas desenhadas para dar segurança e conforto a todas as pessoas, de todas as idades, usuários de qualquer modo de transporte.

O WRI é um instituto de pesquisa que transforma grandes ideias em ações para promover a proteção do meio ambiente, oportunidades econômicas e bem-estar humano. Atua no desenvolvimento de estudos e implementação de soluções sustentáveis em clima, florestas e cidades.

O instituto alia excelência técnica à articulação política e trabalha em parceria com governos, empresas, academia e sociedade civil. O WRI atua em mais de 60 países, com o conhecimento de aproximadamente 1000 profissionais em escritórios no Brasil, China, Estados Unidos, Europa, México, Índia, Indonésia e África.

Projeto foi enquadrado dentro do conceito de ‘Ruas Completas’ – Foto: Claudio Vieira/PMSJC