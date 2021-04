Univesp abre inscrições para vestibular até o dia 20 de maio

As inscrições para o vestibular da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), para o segundo semestre de 2021, estão abertas para o polo de Jacareí, até o dia 20 de maio, às 23h59 e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br

Serão oferecidas 32 vagas para o Eixo de Computação (Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação) e mais 32 vagas para o Eixo de Licenciaturas (Letras, Matemática e Pedagogia).

O aluno concorre a um eixo e depois escolhe o curso. O e-mail do polo para maiores informações é univesp.jacarei@gmail.com. O início das aulas está previsto para agosto de 2021. O custo da inscrição é de R$ 45. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o Ensino Médio ou com o término previsto até o período da matrícula.

Univesp

Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o “Fale Conosco” do site da Vunesp, banca realizadora do vestibular: www.vunesp.com.br/faleConosco, e encaminhar sua mensagem ou, ainda, entrar em contato com o “Disque Vunesp”, por meio do telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8h às 18h.

Prefeitura de Jacareí

A Univesp tem parceria com a Prefeitura de Jacareí, que equipou um laboratório com 50 computadores para a realização das atividades. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, que tem como parceiras a USP, Unesp e Unicamp e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

Local do polo da Univesp em Jacareí, nas dependências da FATEC, no Jardim Santa Maria-Foto:Divulgação