Looks com cropped: como combinar essa tendência com o seu estilo

Independentemente do seu estilo, você sempre pode adicionar um cropped a todas essas peças e ficar linda. Esse item combina perfeitamente com todas as garotas e todos os corpos, deixando o visual mais elegante e ousado. Neste post, reunimos algumas inspirações para você criar sua própria composição e sair por aí com looks incríveis. Confira!

Cropped com saia bodycon de cintura alta

Essa combinação é perfeita para um visual formal. Crie uma produção realmente fantástica, usando um cropped branco com um lindo design na bainha e uma saia bodycon preta de cintura alta. Uma sapatilha ou uma sandália elegante são suficientes para arrematar o look.

Cropped branco com jeans skinny

Essa é uma composição bem casual e estilosa, super adequada para passear com as amigas no dia a dia. O conjunto de cropped e calça jeans skinny com lavagem clara é perfeito. Afinal, basta um salto vermelho, e você está pronta para qualquer ocasião especial. Mas se decidir calçar um chinelo ou sneaker, estará preparadíssima para um passeio agradável com os amigos.

Cropped de renda e short jeans claro

Existem alguns modelos de cropped de renda que são quase transparentes. A melhor maneira de estilizá-los é combinando-os com um top curtinho da mesma cor. Nesse caso, para não mostrar muito a pele, o conjunto de cropped e short de cintura alta é fantástico. Finalize o look com um par de tênis brancos para adicionar um ar mais juvenil.

Cropped de manga longa e mini saia rodada

Aqui vale um cropped mais fechado para deixar o visual mais elegante. O importante é você se sentir confortável com o que quer que vista. Contudo, esse look proporciona um visual ultra romântico e atraente. A saia rodada confere a atmosfera doce, enquanto o cropped deixa o visual mais ousado. É uma composição perfeita para todos os estilos de garotas.

Saia longa com cropped preto

Às vezes, combinar a parte de cima preta com uma saia longa com um tom vibrante pode parecer um pouco chamativo demais. Mas por alguma razão, essa combinação é extremamente atraente. Para isso, é bom não exagerar nos acessórios, afinal, o cropped mais justo e a saia brilhante já chamam bastante a atenção. Então, brincos e sapatos discretos são o suficiente para finalizar este look para uma ocasião mais elegante.

Quimono de crochê com cropped básico

Este é um visual muito confortável e super sofisticado para aqueles dias frios mais amenos. Para estilizar o cropped mais basiquinho, combine com uma calça jeans skinny ou um shorts de cintura alta, um par de botas e arremate com um quimono com o tom mais próximo da cor da blusa. Esse look traz mais juventude para a sua produção e pode ser usado em várias ocasiões.

Aqui estão as ideias de looks com cropped que reunimos para você arrasar em todos os estilos. Mesmo que você não esteja muito acostumada a usar essa peça, as composições são simples de combinar, proporcionando muita personalidade por onde quer que vá. Gostou das dicas? Aproveite para compartilhar nas suas redes sociais e ajudar outras pessoas a criarem looks incríveis com cropped!