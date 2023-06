Melhore sua autoconfiança: aprender um novo idioma pode aumentar a autoestima

Aprender a falar um segundo idioma é fundamental para aumentar a autoestima de jovens e adultos, afinal, isso faz com que você se destaque perante as outras pessoas e eleve ainda mais o seu senso de importância.

Além disso, diversas oportunidades se colocam à disposição quando você adquire essa habilidade, seja no âmbito profissional, pessoal ou até mesmo em momentos de lazer.

Dito isso, hoje falaremos um pouco mais sobre a importância de se aprender uma segunda língua e quais os seus maiores benefícios.

Afinal de contas, por que isso é tão importante?

Os motivos pelos quais você precisa saber uma segunda língua são muitos, a começar pelo fato de que boa parte dos materiais disponíveis na internet não foram escritos em português.

Ou seja, existe um mundo de possibilidades a ser explorado por aqueles que conseguem ler e se comunicar em um idioma diferente.

Fora isso, o inglês, o francês e o espanhol são línguas bastante exigidas no mundo corporativo, ao passo que, se especializar em uma delas pode significar mais oportunidades para a sua carreira profissional.

No próximo tópico, falaremos sobre os benefícios dessa prática e como isso pode interferir positivamente no seu cotidiano.

6 motivos para você se especializar numa segunda

Faça novas amizades

Atualmente, com os avanços da tecnologia e toda facilidade que temos em nos comunicarmos uns com os outros, fazer amizades com pessoas ao redor do mundo se tornou uma realidade.

Logo, se especializar em outro idioma permite que você conheça novas culturas, interaja com outros povos e consiga aumentar seu círculo de amizade internacional com maior facilidade.

Carreira internacional

Diversas empresas estão à procura de funcionários bilíngues para diferentes cargos e ocupações. Acontece que, por vezes, essas posições não são para trabalhar dentro Brasil, e sim outros países da Europa ou América do Norte.

Assim, para quem possui o sonho de ganhar em euro ou dólar, aprender uma outra língua é um requisito fundamental.

Experiência mais agradável de intercâmbio

Quando você faz uma viagem de intercâmbio sem saber o idioma do país para o qual está se dirigindo, as chances da sua experiência não ser tão agradável são grandes.

Por exemplo, viajar para a França sem saber falar absolutamente nada de francês, pode impactar negativamente a sua estadia no país, devido a dificuldade de adaptação.

Por outro lado, quando você se especializa no idioma do local para onde está indo, fica mais fácil fazer novas amizades e se adequar a cultura local.

Desenvolve a autoconfiança

A autoconfiança é uma virtude que precisa ser trabalhada e desenvolvida em qualquer ser humano. Do contrário, torna-se mais difícil conquistar os objetivos e metas estabelecidas ao longo da vida.

O interessante é que se tornar fluente em um segundo idioma pode ajudar nesse processo, já que isso deixa de ser uma barreira quando se trata de objetivos profissionais, além de ajudar na socialização com pessoas de outras nacionalidades.

Aprimora o funcionamento do cérebro

Ao decidir estudar um novo idioma, seu cérebro passa a trabalhar de um modo diferente. Aliás, especialistas afirmam que ao dominar uma segunda língua, aprender a terceira se torna um processo menos maçante.

Outra vantagem importante está relacionada às atividades cognitivas, que por sua vez passam a sofrer estímulos diretos. Como resultado, é provável que você perceba uma melhora acentuada em outras áreas do conhecimento, como matemática e raciocínio lógico.

Mantenha-se atualizado o tempo todo

De antemão, saiba que grande parte dos conteúdos disponíveis na rede foram escritos em idiomas como o inglês, francês, espanhol, entre outros. Assim, caso queira se manter sempre atualizado sobre o que acontece em suas áreas de interesse, é fundamental que você se torne fluente em pelo menos uma dessas línguas.

Image by wayhomestudio on Freepik