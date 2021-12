Como se preparar para o exame psicotécnico?

Entenda a importância do exame e saiba como estar preparado para ser aprovado.

Quem deseja tirar uma CNH ou precisa renová-la terá de passar pelo exame psicotécnico. Esse exame avalia as condições do condutor para guiar um veículo. Antes de pensar em outros temas relacionados à habilitação, como CNH e multas, o futuro motorista precisa ser aprovado no psicotécnico.

Não há como fugir, o exame psicotécnico é obrigatório por lei para quem vai tirar a primeira habilitação e geralmente em casos de renovação de carteira. Para te ajudar, separamos algumas dicas que podem fazer toda a diferença para o seu desempenho no exame.

O que é o exame psicotécnico?

O exame psicotécnico é uma avaliação psicológica que busca testar alguns processos psíquicos do condutor, como a tomada de decisão, a atenção, o poder de concentração, o raciocínio lógico, a ansiedade e outros traços de personalidade.

Para quem está tirando a primeira habilitação, o exame psicotécnico é a primeira etapa do processo. Antes do profissional iniciar as aulas teóricas na autoescola, ele precisa realizar o exame psicotécnico. O futuro condutor só pode começar as aulas após a aprovação no teste.

Em casos de renovação da CNH, a realização do exame psicotécnico está atrelada à reavaliação do motorista. Dessa forma, o teste também será obrigatório e determinante para que o motorista consiga renovar a sua habilitação.

Como funciona o exame psicotécnico?

O exame psicotécnico é aplicado por profissionais especialistas em Psicologia do Trânsito. Todos os testes devem ser aprovados pelo CFP (Conselho Federal de Psicologia), que também determina uma série de requisitos para a realização do teste.

Basicamente, no exame, o futuro condutor vai passar por diversos testes e dinâmicas para que seja composta a sua avaliação psicológica. Geralmente, os candidatos à CNH têm de realizar uma entrevista individual, fazer testes psicológicos e participar de dinâmicas em grupo.

Geralmente, o exame psicotécnico leva em torno de 1 hora para ser realizado e o resultado sai em poucos minutos. Com a aprovação em mãos, o futuro motorista pode dar início às aulas teóricas na autoescola. Em caso de reprovação, o candidato deve recorrer aos órgãos competentes para repetir a avaliação.

Dicas para estar bem preparado para o teste

O exame psicotécnico acaba causando medo em muitas pessoas, isso gera ansiedade, nervosismo e outros fatores que podem te atrapalhar na realização do teste. Se você quer passar com tranquilidade, confira as nossas dicas abaixo:

Tenha uma boa noite de sono

A primeira dica é bem simples! Uma boa noite de sono pode ajudar a ter uma boa condição física e mental para realizar o exame. Para realizar o exame psicotécnico, é fundamental que você esteja bem descansado, assim será possível ter a concentração, a disposição e a calma necessárias para encarar o exame.

Elimine distrações antes do exame

Outra boa dica é eliminar tudo o que pode te desconcentrar antes ou na hora do exame. Ficar de olho nas notificações do celular, por exemplo, pode acabar desviando a sua atenção, fazendo com que você esteja pensando em outros assuntos, e não no exame psicotécnico.

Por isso, é importante eliminar toda e qualquer distração. Assim, você consegue descansar o cérebro e estará mais preparado e focado no teste.

Faça um lanche leve

Fazer o exame em jejum não é uma boa ideia porque a fome pode atrapalhar na hora do teste. Assim como comer comidas mais pesadas também não é aconselhável pelo mesmo motivo.

Dessa forma, a dica é fazer um lanche leve. Um simples cafezinho e um pão na chapa já são o suficiente para não sentir fome durante o exame e ter mais tranquilidade para o teste.

Mantenha-se confiante e consciente

É importante que você se conscientize sobre a importância do exame psicotécnico. Entenda que o teste é essencial para garantir a sua segurança e a segurança do coletivo no trânsito. E, dessa forma, mantenha-se confiante para fazer o exame com consciência e atenção para obter a aprovação.

Essas são as nossas dicas para que você se prepare bem e possa conquistar a aprovação no exame psicotécnico sem dificuldades. Siga nossas recomendações, pesquise sobre o exame e esteja pronto para dar início à sua busca pela CNH.

Imagem de tookapic por Pixabay