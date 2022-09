Unidades do Senac no Vale do Paraíba estão com inscrições abertas para o Ensino Médio Técnico

Estudo aponta que jovens com esta qualificação têm mais oportunidades no mercado de trabalho. Jeito Senac de Educar contempla ensinamentos de liderança, adaptabilidade, colaboração e criatividade

Em um cenário em que o mercado de trabalho tem se mostrado cada vez mais competitivo e exigente, a qualidade da capacitação faz toda a diferença na busca por uma colocação profissional, inclusive, para os jovens. Neste contexto, o ensino técnico mostra-se uma opção atrativa para aqueles que buscam uma oportunidade de emprego. É o que aponta um estudo realizado pela Fundação Roberto Marinho, pelo Itaú Educação e Trabalho e pela Fundação Arymax.

Segundo a pesquisa, jovens, de 18 a 27 anos, que possuem um diploma de ensino técnico, têm mais oportunidades de emprego no mercado de trabalho formal, além de chances maiores de evoluir na carreira, se comparado àqueles que contam apenas com o ensino médio completo. De acordo com o levantamento, seis em cada dez empresas reconhecem o ensino técnico como um diferencial na hora da contratação. Sem contar que cerca de 81,1% dos jovens com esse tipo de formação estão empregados, frente aos 76,8% daqueles que possuem o ensino médio tradicional.

No Vale do Paraíba não é diferente e, pensando na maior capacitação profissional dos jovens da região, o Senac abriu as inscrições para as matrículas do Ensino Médio Técnico da instituição, visando as turmas de 2023. São 160 vagas para estudantes que estejam concluindo o ensino fundamental ou cursando o ensino médio, disponíveis em duas unidades do Senac no Vale: 80 delas para duas turmas do Ensino Médio Técnico de Informática no Senac São José dos Campos e outras 80 para outras duas turmas do Senac Pindamonhangaba (sendo 40 para o Ensino Médio Técnico de Informática e 40 para o Ensino Médio Técnico de Multimídia).

Além da formação técnica, o curso se preocupa também com a formação humana e cidadã do estudante, proporcionando uma maior autonomia e o desenvolvimento de competências alinhadas ao mundo do trabalho. Entre elas, destaque para as competências socioemocionais, um conjunto de características e habilidades relacionadas ao desenvolvimento pessoal do indivíduo, que ajudam a manter relacionamentos saudáveis com outras pessoas e consigo mesmo. Responsabilidade, Liderança, Iniciativa e Autonomia, Flexibilidade e Adaptabilidade, Colaboração, Criatividade, Comunicação, Empatia, Pensamento Crítico e Resiliência estão entre as principais competências socioemocionais colocadas em prática em sala de aula (via dinâmicas e atividades laboratoriais, por exemplo) e até em visitas externas guiadas pelos docentes.

Segundo Thais Frateschi, coordenadora do Ensino Médio Técnico do Senac São José dos Campos, a instituição trabalha com uma educação moderna, que dialoga com as competências exigidas no mercado de trabalho, levando uma formação cidadã e autônoma aos estudantes. “Os alunos aprendem por meio de projetos, os quais desenvolvem habilidades como: visão crítica, visão colaborativa, atitude empreendedora e sustentável, tornando-o centro do processo e propiciando vivências de situações conectadas com a realidade. Além disso, todos recebem certificações intermediárias ao fim de cada ano letivo, o que os capacita para atuar no mercado de trabalho”.

Francine Prolungati, coordenadora do Ensino Médio Técnico do Senac Pindamonhangaba, concorda. “O suporte individualizado que o aluno recebe, por meio do Projeto de Vida, contribui para o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para o mundo do trabalho e para vida. Nossa formação é completa, pois desenvolvemos o estudante como profissional e como cidadão, lançando luzes para valores e atitudes essenciais para a convivência em sociedade e para o que as empresas buscam na juventude.”

Para garantir a vaga, basta acessar o site www.sp.senac.br/ensino-medio-tecnico e preencher o formulário on-line. Caso prefira, a família pode agendar uma visita diretamente com uma das duas unidades.

Ensino Médio Técnico – O Ensino Médio Técnico do Senac é pioneiro e inovador, pois é oferecido desde 2019, já alinhado às novas diretrizes propostas pelo Novo Ensino Médio (Lei 13.415).

Os jovens passam por uma sólida preparação para grandes provas, como o Enem e vestibulares, e situações de ensino-aprendizagem que possibilitam soluções de questionamentos da vida cotidiana. Em todo o estado, são mais de duas mil vagas ofertadas para 2023.

Senac São José dos Campos

Rua Saigiro Nakamura, 400 – Vila Industrial/São José dos Campos – SP

Informações:https://www.sp.senac.br/senac-sao-jose-dos-campos



Senac Pindamonhangaba

Rua Suíça, 1255 – Santana/Pindamonhangaba – SP

Informações:https://www.sp.senac.br/senac-pindamonhangaba



Ensino Médio Técnico

Informações e Inscrições: https://www.sp.senac.br/ensino-medio-tecnico