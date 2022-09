Inscrições para o Vestibular de Medicina 2023 da Humanitas já estão abertas

A Humanitas – Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos já está com inscrições abertas para o Vestibular do 1º semestre de 2023. Ao todo, são 60 vagas disponíveis para o curso de graduação em Medicina, que acontece em período integral, com duração de 12 semestres e aulas práticas nos principais hospitais de São José dos Campos.

Fundação Vunesp

As inscrições vão até o dia 9 de novembro e devem ser feitas diretamente pelo site da Fundação Vunesp (https://www.vunesp.com.br/FCMH2202). A prova acontece em formato presencial no dia 4 de dezembro, nas cidades de São Paulo e São José dos Campos.

Vestibular de Medicina

Vestibular – Realizado duas vezes por ano, no primeiro e segundo semestres, o processo seletivo da Humanitas é composto por fase única, com aplicação de duas provas presenciais, contendo questões dissertativas e objetivas, e uma prova de Redação em Língua Portuguesa. O local e a sala de realização das provas serão divulgados no portal da Vunesp, na área do candidato, onde o candidato também pode fazer o download do edital.

Humanitas

Humanitas – Fundada em 2017, a Humanitas – Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos já conta com 11 turmas completas, sendo que a formatura da primeira acontece no 1º semestre de 2023.

O terreno de 31 mil metros quadrados conta com 15 laboratórios, consultórios, salas de aula, biblioteca, diretório acadêmico e cantina. Como missão, a faculdade foca na formação de profissionais comprometidos com o sistema de saúde e a sociedade, tendo ainda mais de 20 cursos de pós-graduação na área da saúde, englobando Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Enfermagem, Educação Física e Farmácia.

“Estamos felizes por acompanhar o crescimento de nossa faculdade e por poder ver o quanto temos impactado na formação de profissionais engajados e preocupados em fazer a diferença no sistema de saúde brasileiro. Já estamos com tudo pronto para receber os novos alunos, que comporão a 12ª turma da Humanitas, com todo o carinho e amparo que merecem”, conta Prof. Dr. Luiz Antonio Vane, diretor-geral da Humanitas.

O campus da Humanitas está localizado na Av. Isaur de Pinho Nogueira, 5900, Vila Tatetuba.

Edital e inscrições: https://www.vunesp.com.br/FCMH2202

Conheça melhor a faculdade: www.humanitas.edu.br