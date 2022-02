Saiba mais sobre o curso de Marketing e as possibilidades de ações profissionais da área

A definição sobre qual profissão seguir é uma decisão muito importante a ser tomada. Além disso, pessoas de todo o país buscam informações e conteúdos sobre educação e possíveis áreas para trilhar sua jornada profissional. Pensando nisso, a Quero Bolsa, em parceria com o Jornal Joseense News, veicula informações sobre cursos e profissões que você poderá iniciar.

Na edição de hoje, a Quero Bolsa apresenta algumas características do curso de Marketing, cujos profissionais atuam diretamente com oportunidades do mercado, execução de estratégias para melhorar a imagem de uma marca ou produto e, desta forma, torná-los mais competitivos/atrativos.

O curso

O primeiro ponto de destaque para o estudante é o conhecimento sobre a carga horária ou duração do curso. A duração média do bacharelado em Marketing é de 4 anos, enquanto a do curso tecnológico é de 2 anos. O estudante poderá fazer cursos de bacharelado, tecnólogo, pós-graduação e técnico.

A aplicação de atividades complementares, estágio e trabalho de conclusão de curso é de responsabilidade da instituição de ensino. Após a conclusão do curso, o profissional de Marketing poderá atuar em diversos setores, como, empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral.

De acordo com a página do curso, o profissional será capaz de acompanhar e analisar todo o processo de venda, desde a concepção da ideia de um produto ou serviço até a satisfação do consumidor, a fim de fidelizar clientes e aumentar o alcance da marca.

Sobre mais cursos

O profissional de marketing possui atuação profissional de suma importância para as empresas, comércio e ações de promoção de um produto ou serviço. Caso você queira visualizar outras opções de cursos e áreas profissionais, não deixe de conferir a lista de cursos no site da Quero Bolsa.