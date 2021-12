3 cursos para se tornar um torneiro mecânico

Antes de falar sobre os cursos para se tornar um torneiro mecânico, é importante entender mais sobre essa profissão, afinal, por que ela é importante para a nossa vida? Qual a relevância desse profissional para o mercado de trabalho e por que procurar um curso para se aprimorar nessa área? Vamos entender mais sobre tudo isso, neste artigo.

O que é um torno? Basicamente, um torno é um dispositivo muito simples que é projetado para prender uma seção que será esculpida como, por exemplo, uma barra de metal que se tornará uma chave de fenda ou um martelo, por exemplo.

O torto segura o material que será esculpido enquanto gira para que o torneiro realize sua função usando diferentes modelos de brocas e instrumentos para corte voltados para a remoção do material necessário, dando forma à peça.

O que é um torno?

Para entrarmos no assunto principal que são os cursos para se tornar um torneiro mecânico, devemos falar da principal ferramenta usada por esses profissionais, afinal, um torno é uma máquina giratória que serve como um eixo para a realização de muitas operações como corte, lixamento, perfuração, entre outros.

Ou seja, enquanto uma caldeiraria é responsável somente por entregar as peças brutas de metal, os torneiros mecânicos são os especialistas que são capazes de fazer arte com esses materiais.

Muitos profissionais têm usado esses equipamentos para produzir peças para outras máquinas bem como itens do cotidiano com potes e ferramentas do dia a dia, mas qualquer que seja a função utilizada pelo profissional, o sistema de funcionamento dessas máquinas é o mesmo: retenção e rotação.

Por que conhecer cursos para se tornar um torneiro mecânico

Como em diversas áreas, a de tornearia mecânica demanda um alto conhecimento dos profissionais operam esses equipamentos, afinal, para lidar com uma máquina que é capaz de produzir peças detalhadas para outros equipamentos, esses profissionais devem ter uma precisão cirúrgica no momento de fabricar qualquer item, por isso, não existe nada melhor que conhecer mais sobre isso com especialistas nessa área através de cursos.

Conheça os cursos para se tornar um torneiro mecânico

Abaixo, listamos os cursos para se tornar um torneiro mecânico para que as pessoas interessadas busquem se profissionalizar nessa área que tende a crescer com o aumento das tecnologias nas indústrias que, por sua vez, são as principais responsáveis pela demanda das peças fabricadas em oficinas de torno.

Torneiro mecânico – SENAI

O SENAI é uma das maiores instituições brasileiras de ensino e, com certeza, é referência na formação de pessoas especializadas para o mercado de trabalho.

Com duração de 180 horas, os estudantes aprendem a desenvolver as competências relacionadas às funções essenciais de um torneiro mecânico que, em grande parte, é a fabricação de peças.

O curso é dividido em três partes, sendo 40 horas para a leitura e interpretação de Desenho Mecânico, 40 horas para a Tecnologia Mecânica e 100 horas para Operações em Torno Mecânico.

Torneiro mecânico – Prime cursos

Nesta instituição de ensino, o aluno aprende os fundamentos que regem o torno mecânico, desde o conceito, a prática até o mercado de trabalho, a afiação de ferramentas e como se atualizar nessa área tão importante.

A carga horária é de apenas 35 horas, mas a instituição garante que os alunos aprendem os recursos avançados associados à prática da tornearia mecânica.

Tornearia mecânica – CETEP Ensino

Um dos cursos para se tornar um torneiro mecânico é encontrado na CETEP, onde o objetivo é qualificar esse profissional para a usinagem de peças de metal, polímeros e o pré-requisito para se formar é que a pessoa tenha cursado mecânica básica industrial ou comprovar experiência nessa área.

Neste curso, o aluno aprenderá desde os tipos de componentes usados por mecânicos até a usinagem de superfícies cônicas.

Quanto ganha um profissional formado em um dos cursos para se tornar um torneiro mecânico

O maior potencializador de ganhos que existe é o conhecimento, por isso, quem realiza um dos cursos para se tornar um torneiro mecânico, consegue ingressar mais rápido no mercado de trabalho, afinal, esses profissionais são formados e podem apresentar os certificados para comprovar o conhecimento adquirido.

Na carreira de torneiro mecânico, o salário inicial é de 1.894 reais e pode chegar até 3.100 reais, dependendo da área de atuação, com uma média nacional de 2.377 reais para quem já é formado em tornearia.

Sabemos o quanto esse especialista é essencial para manter uma economia em funcionamento, por isso, é importante que essa carreira seja valorizada, afinal, a maioria das indústrias não podem funcionar sem contar com o auxílio desses profissionais.

Conclusão

Então, podemos concluir que a melhor forma de se garantir nessa profissão é através dos cursos para se tornar um torneiro mecânico, afinal, somente assim podemos garantir que esses especialistas sejam capazes de produzir peças tão detalhadas como as que essa profissão exige.