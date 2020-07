Txai Resort Itacaré indica passeios com aventura e emoção

As opções são indicadas para quem deseja conhecer o Sul da Bahia

Quem procura um lugar com aventura e emoção tem destino certo. Além de toda a estrutura para famílias, o Txai Resort Itacaré, oferece todo o suporte necessário aos passeios na região. Tem atividades como arvorismo, trilhas, rafting e esportes náuticos que podem ser feitos por todos os hóspedes.

Todas atividades são supervisionadas pela equipe de profissionais da Casa de Passeios. Os colaboradores são treinados e capacitados para acompanhar e dar todo o apoio necessário aos viajantes. Veja mais informações sobre cada um deles.

Rafting no Rio das Contas

Para quem gosta de adrenalina e de belas paisagens, o Rio de Contas oferece excelentes condições para prática de esportes como canoagem, rafting, tirolesa e rapel. Ele nasce na Chapada Diamantina e percorre cerca de 620 quilômetros até sua foz no Oceano Atlântico, entre as Praias da Concha e do Pontal, em Itacaré. A descida proporciona uma aventura especial por cenários incríveis.

Arvorismo na Praia da Ribeira

A região sul da Bahia se destaca pelo alto índice de conservação, e possui mais de 450 espécies arbóreas. O arvorismo na Praia da Ribeira permite conhecer essa diversidade e aventurar-se por 227 metros de trilhas suspensas em plataformas e oito tirolesas em meio à mata e à praia.

Rio de Contas com Cachoeira do Rio do Engenho

Passeio em “voadeira” (pequena lancha) pelo Rio de Contas, que nasce na Chapada Diamantina e passa por manguezais – um dos maiores ecossistemas do mundo – até chegar à Cachoeira do Rio do Engenho, popularmente conhecida como Cachoeira do Cleandro. É imperdível desfrutar de um banho revigorante.

Cachoeira do Tijuípe

O Rio Tijuípe nasce na Serra do Conduru e percorre toda a unidade de conservação da biodiversidade do Parque do Conduru. São 10 minutos de caminhada para chegar na queda d’água cristalina e com temperatura ideal para um banho delicioso e energizante.

Trilha do Jeribucaçu

Jeribucaçu é uma praia com as características da região sul da Bahia. O encontro do Rio Jeribucaçu com o mar impressiona pela beleza natural. Do lado norte, a Praia da Arruda – pequena e quase sempre deserta – oferece lindas piscinas naturais. Ao longo da trilha, é possível conhecer a Mata Atlântica, tomar banho de mar, de rio e na Cachoeira da Usina, além de estar entre o coqueiral e o manguezal, tudo em um único passeio.

Onde ficar?

O Txai Resort Itacaré reúne o que há de luxuoso no que diz respeito a lazer, a hospedagem e a gastronomia. O resort com 20 anos de existência é certificado pelo restrito grupo de hotéis de luxo Relais & Châteaux e é a opção de hospedagem para quem quer desbravar a natureza exuberante do nordeste brasileiro. Entre as atrações internas do empreendimento, destaque para as seis piscinas, dois bares, cardio fitness, sala de jogos, quadras de tênis e dois restaurantes.

A gastronomia merece um capítulo à parte. Os restaurantes Orixá e Praia apresentam versões sofisticadas de pratos baianos, além de reunir técnicas internacionais e valorizar os ingredientes regionais com destaque para o cacau, o coco, o cajá, o cupuaçu, a graviola, o dendê e os frutos do mar.

Txai Resort Itacaré

– Endereço

Rodovia Ilhéus – Itacaré/Bahia BA 001 – km 48

Três companhias aéreas nacionais realizam voos diretos das principais capitais brasileiras para Ilhéus: TAM, Gol e Azul.

– Informações e reservas

Telefone: (11) 3040-5010 / (73) 2101-5000

Email: central.reservas@txairesorts.com e www.txairesorts.com

Txai Resorts

Com um conceito exclusivo de bem receber, os projetos Txai têm em comum a localização privilegiada em meio à natureza exuberante do litoral brasileiro e um serviço que favorece o bem estar, o bem viver e a sustentabilidade, que inclui cuidados com o meio ambiente, a baixa densidade de ocupação, a interação total com a comunidade e a valorização da cultura local.

Inaugurado há duas décadas, o Txai Itacaré é considerado um dos primeiros hotéis boutique do Brasil, e tem como missão oferecer momentos únicos em um refúgio que traduza, em cada detalhe, o conforto e a simplicidade como itens essenciais para garantir a qualidade de vida em um perfeito equilíbrio. Para isso, oferece, em meio a uma paisagem privilegiada, uma estrutura com um dos melhores spas do Brasil, o Shamash Healing Space, e uma gastronomia que mescla ingredientes regionais e técnicas internacionais. Localizado na região sul da Bahia, está inserido em uma preservada Área de Proteção Ambiental (APA) de Mata Atlântica, na praia de Itacarezinho, em Itacaré, na Bahia.

