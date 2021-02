Eco Resort Foz do Marinheiro lança Farm Office pensando em toda família

Nesse momento em que a grande maioria está em trabalho home office e as crianças em aulas com remotas, o Eco Resort Foz do Marinheiro traz o “Farm Office”.

É um pacote para família, incluindo os pets, que vai poder desfrutar do contato direto com a natureza, em um ambiente descontraído e continuar com suas atividades, além de aproveitar todo o lazer oferecido pelo hotel, resultando na baixa do stress, principalmente infantil, que a atual realidade acabou impondo a todos.

Com internet de banda larga, de alta velocidade, as crianças poderão assistir as aulas, fazer suas lições e ainda aproveitar o circuito radical kids, a pescaria esportiva no lago, fazer passeio de cavalo e de charrete, brincar no playground, pescar no lago e vivenciar e aprender mais sobre a vida na fazenda.

Os pais depois da jornada de trabalho, vão poder relaxar numa pescaria no fim da tarde, andando de caiaque, ou aproveitando as piscinas com os filhos.

Localizado longe dos grandes centros, no município de Cardoso, região noroeste do interior do Estado de São Paulo, em meio uma grande área de floresta natural preservada e à beira da represa Água Vermelha, o Eco Resort Foz do Marinheiro, é um destino seguro, que oferece lazer, tranquilidade, qualidade de atendimento e o isolamento necessário nesse tempo de pandemia, seguindo todos os protocolos necessários de higiene contra o Covid 19.

A apenas noventa minutos do aeroporto de São José do Rio Preto (o hotel oferece translado), é um verdadeiro paraíso ecológico, onde é possível ver animais da mata atlântica vivendo livremente e ainda ter a vivência de um espaço rural, com passeio a cavalo, visita a granja, curral e horta orgânica local.

Na represa de águas limpas e tranquilas, é possível praticar esportes como caiaque ou relaxar pescando. O Hotel Foz do Marinheiro oferece toda estrutura para pescaria, com piloteiro, isca, tralhas e até lunch box.

As acomodações, no total sessenta e duas suítes, são equipadas com frigobar, ar-condicionado, telefone, wi-fi, todas com terraço, garantem a privacidade e mantem as famílias longe de grandes concentrações.

Em regime de pensão completa, os hóspedes encontram uma culinária regional, servida em forma de buffet com a assinatura de “comida da fazenda”, e aos sábados além da tradicional Feijoada

Para saber mais sobre esse pacote “Farm Office” e conhecer mais o hotel, é só acessar https://www.fozdomarinheiro.com.br.

O Eco Resort Foz do Marinheiro, fica na Rodovia José de Abreu, km 12,5 Zona Rural, na cidade de Cardoso (SP) e o contato pode ser feito através do Celular/WhatsApp (17) 3466-6133

