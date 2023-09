Tramontina inaugura 10ª loja oficial no Estado de São Paulo

São José dos Campos recebe a nova unidade no Centervale Shopping

Desde a estreia no varejo em 2013, a Tramontina vem investindo em lojas próprias para estar ainda mais próxima do consumidor. São Paulo é reflexo dessa expansão, sendo hoje o estado com maior número de lojas oficiais da marca. São 9 no total, 4 delas localizadas na capital paulista.

Agora em setembro esse número está prestes a aumentar com a inauguração da nova T store, em São José dos Campos, no Centervale Shopping, com previsão de abertura para o próximo dia 19. Com 221 m², a loja vai oferecer cerca de 800 produtos – ideais para preparar, cortar, servir, festejar e equipar a casa toda.

São José dos Campos

A escolha pela cidade de São José dos Campos não foi por acaso. A marca já vinha se aproximando dos consumidores locais através de eventos, como no Festival Mr. Moo, um dos principais festivais de churrasco do Brasil, que foi sediado na cidade em maio de 2023. Através desses contatos foi possível perceber uma demanda expressiva na cidade, o que fez com que a marca optasse por estar em mais uma importante praça do Estado.

O gerente geral da Tramontina Store, Evandro Costa, explica que as unidades visam oferecer atendimento qualificado por equipe treinada pelas fábricas para apresentar soluções e auxiliar na tomada de decisão. “O ponto de vendas tem esse papel, funcionando como um complemento à experiência do varejo e estreitando a comunicação da marca com os clientes finais”, salienta Evandro.

Com a nova unidade a Tramontina bate a marca de 22 lojas próprias (20 T store e 2 T factory store, em Carlos Barbosa e Farroupilha/RS), estando já instalada em 10 estados (Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e mais recentemente, Pará). Mais duas unidades devem ser inauguradas ainda este ano.

Ao longo dos próximos dois anos são projetadas, ainda, pelo menos 10 novas lojas no Brasil. Para 2024, já está confirmada a entrada em operação da primeira loja em Curitiba, capital do Paraná, na expansão do Shopping Barigui.

A expectativa é fechar 2023 com faturamento de R$ 100 milhões apenas na frente de lojas oficiais, as T store – crescimento de aproximadamente 40% em relação ao ano anterior. Com faturamento anual de aproximadamente R$ 10 bilhões, a Tramontina entende que todos os canais de vendas são importantes. Está presente no eCommerce com site próprio e em grandes redes de atacados e varejo capilarizados em todo Brasil.

Tramontina Store São José dos Campos | Centervale Shopping

Data prevista abertura da loja: 19 de setembro de 2023

Endereço: Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9403 l Loja S301/13/14/15 l São José dos Campos/SP | CEP : 12.215-900

Horário de atendimento: Segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingos e feriados, das 13h às 20h.

Metragem: 221 m²

SKU: 800 produtos