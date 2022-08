VLPs começam a rodar em fase experimental na Linha Verde

Em fase experimental, os VLPs (Veículos Leves sobre Pneus) passam a integrar oficialmente o sistema de transporte público de São José dos Campos na Linha Verde, corredor sustentável construído exclusivamente para este tipo de veículo, marcando o início de um novo conceito de transporte público na cidade, mais rápido, moderno e que preserva o Meio Ambiente.

A operação teve início neste domingo (31) e prevê a integração com todas as demais linhas do sistema.

Nesta primeira etapa de operação, as viagens irão ligar o Campo dos Alemães ao Jardim Satélite, na região sul, por meio de oito estações. O embarque será feito exclusivamente nas estações.

O trajeto de partida sairá da estação Sul, passando pelas estações Eldorado, Vale do Sol, Jardim Morumbi, Jardim Oriente, Jardim América e Estação Dutra. A viagem de retorno sairá da estação Dutra, passando pelas estações Satélite, Jardim América, Oriente, Morumbi, Vale do Sol e Eldorado até retornar à estação Sul.

VLPs (Veículos Leves sobre Pneus)

Os VLPs irão circular diariamente das 6h30 às 17h30, com saídas da Estação Sul a cada 15 minutos. Os carros serão operados pelas empresas concessionárias do sistema de transporte público.

Cartão

O novo sistema não possui catracas ou cobradores. No VLP, o próprio passageiro valida seu cartão eletrônico nos equipamentos instalados nas portas de entrada do veículo. O pagamento das viagens será feito exclusivamente por meio do cartão eletrônico, o mesmo utilizado nos ônibus do transporte público do município, garantindo a integração do sistema.

Quem ainda não possui o cartão eletrônico, pode solicitar a primeira via na sede do Consórcio 123, que fica rua Rui Barbosa, 15, no centro da cidade. É necessário levar um documento com foto. A primeira via é gratuita. A compra de créditos pode ser feita na sede do consórcio ou em outros 15 pontos de vendas em diversas regiões da cidade, pelo site do consórcio ou pelo aplicativo Recarga Pay. Durante o início da operação, estão ocorrendo ações educativas sobre o novo modal do transporte público.

Capacidade

Com 22m de comprimento, os VLPs têm capacidade para 168 passageiros, além de espaços para cadeirantes. Os veículos possuem poltronas estofadas com apoio de cabeça e conectividade por meio de entradas USB, além de monitores instalados no teto, rádio e alto falantes.

Os VLPs de São José também possuem um sistema UV-C de desinfecção do ar instalado no ar-condicionado, acabamento com aditivos antimicrobianos nas poltronas, balaústres e pega-mãos. Ao todo, São José adquiriu doze veículos articulados 100% elétricos.

Linha Verde