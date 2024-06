São José dos Campos ganha 1ª unidade Bio Mundo

A nova unidade Bio Mundo, rede de lojas de produtos naturais e alimentação saudável, chega ao bairro de Urbanova e inaugura neste dia 22

A Bio Mundo, uma rede de franquias em plena expansão pelo país, celebra a abertura de sua mais nova unidade no bairro de Urbanova, São José dos Campos.

Conhecida por oferecer uma ampla variedade de produtos naturais e saudáveis, a Bio Mundo tem conquistado cada vez mais espaço no interior das grandes cidades, refletindo a crescente demanda por uma alimentação saudável e equilibrada.

Localizada na Av. Dr. José Vieira Lopes da Costa, 66 – Boulevard Vernon, a loja já está aberta ao público, proporcionando aos moradores de Urbanova e regiões vizinhas acesso a produtos de alta qualidade, incluindo itens orgânicos, sem glúten, sem lactose, e suplementos alimentares.

Em comemoração à sua inauguração, a unidade realizará um evento especial no dia 22 de junho, das 10h às 14h, para marcar esse momento especial.

A franqueada responsável por trazer a Bio Mundo para Urbanova é Lidiane de Carvalho Marastoni, de 44 anos. Casada e mãe de duas filhas, Lidiane é contadora e atualmente trabalha prestando serviços na área financeira e administrativa.

Ela conheceu a Bio Mundo através da internet e, em dezembro de 2023, decidiu investir na marca. Lidiane compartilha sua motivação: “Sempre gostei de alimentação saudável e, desde que parei de trabalhar como contadora, tinha o sonho de ter uma loja assim. A Bio Mundo cresceu bastante em quantidade de lojas, gosto da organização, dos modelos oferecidos e também do mix de produtos que possuem.”

Embora não tenha sócios, Lidiane conta com o apoio de seu marido nesta nova empreitada. Ela espera um bom retorno do investimento e deseja proporcionar uma vida mais saudável aos clientes da região.

“Estamos muito felizes em trazer a Bio Mundo para Urbanova. Acreditamos que a nossa proposta será muito bem recebida pelos moradores da região. Queremos promover um estilo de vida mais saudável e consciente, e estamos ansiosos para fazer parte desta comunidade”, continua a nova franqueada.

A chegada da Bio Mundo em Urbanova representa mais um passo importante na missão da rede de franquias de expandir sua presença pelo Brasil, proporcionando acesso a uma ampla variedade de produtos que promovem o bem-estar e a saúde de seus clientes.

Evento de Inauguração:

Data: 22 de junho de 2024

Horário: 10h às 14h

Local: Av. Dr. José Vieira Lopes da Costa, 66 – Boulevard Vernon, São José dos Campos

Bio Mundo

A Bio Mundo, rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva, foi fundada em 2015, em Brasília, pelo empresário Edmar Mothé ao lado dos filhos Rafael, Bruna e Adriana.

A empresa nasceu para proporcionar a melhor experiência de compra para quem busca uma alimentação balanceada. Em sua variada gama de produtos, as lojas oferecem mais de 3 mil itens incluindo produtos sem glúten, sem lactose, diet, light, integrais, orgânicos, iogurtes, sucos, alimentos congelados e refrigerados e suplementos esportivos. O setor à granel da rede é o maior do país, com mais de 300 variações entre grãos, sementes, farinhas, frutas desidratadas, oleaginosas, chás e temperos. A Bio Mundo também conta com uma linha exclusiva de encapsulados para nutrição e suplementação, desenvolvidos com criterioso padrão de qualidade.

Presente em 22 estados do Brasil + o Distrito Federal em apenas 8 anos de história, possui mais de 150 lojas.

É a vencedora do Prêmio Líderes do Brasil, com case de expansão regional e nacional, é marca Top Of Mind dos brasileiros e é detentora, por duas vezes tanto em 2022 quanto em 2024, do Selo de Excelência em Franchising pela Associação Brasileira de Franchising – ABF.