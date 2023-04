As botas tratoradas têm conquistado cada vez mais espaço no mundo da moda e se tornaram um item indispensável para muitas pessoas. Essas botas ganharam destaque por seu estilo único e despojado, que se adapta a diferentes estilos e propostas de looks.

No verão, é comum que as pessoas tenham receio de usar botas, já que o calor pode incomodar e causar desconforto nos pés. No entanto, com a escolha do modelo adequado e a combinação com peças leves, é possível usar botas tratoradas sem passar calor e ainda manter o estilo.

Além disso, as botas tratoradas são uma ótima opção para quem quer adicionar um toque mais ousado e moderno ao look, sem abrir mão do conforto e da praticidade. Combinando com shorts, saias, vestidos e outras peças, é possível criar looks incríveis e estilosos para o verão.

Portanto, o objetivo deste texto é mostrar como usar bota tratorada no verão, com dicas e sugestões de combinações de peças que se adequam a essa estação do ano. Mas, como usar bota tratorada no verão, sem passar calor e ainda assim, manter o estilo?

Escolha o modelo adequado

É importante escolher o modelo certo de bota tratorada para o verão. Opte por modelos mais abertos, com recortes, furos e até sandálias com solados tratorados. Dê preferência a materiais leves, como couro sintético, tecido ou camurça. Além disso, é importante lembrar que as cores claras, como branco, bege e nude, são ótimas para o verão, pois ajudam a manter os pés mais frescos.

Use com shorts ou saias

As botas tratoradas ficam perfeitas com shorts ou saias, que são peças leves e ideais para o verão. Se você quer um look mais despojado, pode optar por shorts jeans e uma camiseta básica. Já se quiser um look mais arrumado, use uma saia midi ou curta, com uma blusa mais elegante. As botas tratoradas darão um toque mais ousado e moderno ao look.

Aposte em vestidos leves

Se você é fã de vestidos e quer usar suas botas tratoradas no verão, opte por vestidos leves e frescos, como os de algodão ou viscose. A dica é escolher um modelo mais curto, que deixe a bota em evidência, e um modelo mais soltinho, que não marque tanto o corpo. Os vestidos florais ou com estampas mais alegres são ótimas opções para o verão.

Combine com peças mais curtas

As botas tratoradas são perfeitas para usar com peças mais curtas, como shorts, saias e vestidos. Se você quer um look mais despojado, pode combinar as botas com shorts jeans e uma camiseta básica. Já para um look mais elegante, use uma saia midi ou curta com uma blusa mais arrumada. As botas tratoradas darão um toque moderno e ousado ao visual.

Use com jeans

O jeans é uma peça versátil e que combina com tudo. Para usar as botas tratoradas no verão, uma boa opção é combinar com shorts jeans ou calça jeans mais curta. O jeans é uma peça atemporal e que fica bem em qualquer estação do ano. Se quiser ousar ainda mais, pode usar uma jaqueta jeans para complementar o look.

As botas tratoradas são uma ótima opção para usar no verão, desde que escolhidas adequadamente e combinadas com peças leves e frescas. Opte por modelos mais abertos e materiais leves, e aposte em shorts, saias, vestidos e peças mais curtas. As botas tratoradas dão um toque moderno e despojado ao visual, e podem ser usadas com diferentes estilos e propostas, desde looks mais casuais até os mais elegantes.

Além disso, as botas tratoradas são ótimas para dar um up no visual, trazendo um toque de personalidade e estilo próprio. Elas também são uma opção para quem quer conforto e segurança ao andar, já que o solado tratorado proporciona mais aderência e estabilidade.

Para finalizar, a dica é escolher um modelo de bota tratorada que seja confortável e que se adapte ao seu estilo pessoal. Combinando com as peças certas, essa bota pode ser um item curinga no seu guarda-roupa, tanto no verão quanto nas outras estações do ano.

Imagem de armennano por Pixabay