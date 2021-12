Looks com camisa branca

Você adora visuais minimalistas e estilosos? Então a camisa branca é uma peça que não pode faltar no seu armário.

Montar bons looks é, entre muitos fatores, saber combinar diferentes roupas. Às vezes você une duas peças que não costumam aparecer juntas e cria um visual super estiloso e confortável.

Via de regra, é bom ter peças consideradas coringas no armário justamente por isso: elas são facilmente combináveis e podem aparecer nos mais diversos contextos. É o tipo perfeito de roupa para aqueles momentos em que você não tem tempo para pensar no look e precisa de algo rápido e eficiente.

A camisa branca é uma dessas peças. Super clássica, essa peça pode aparecer em vários ambientes, desde uma videoconferência de trabalho até saídas descontraídas com os amigos. Confira alguns looks com essa camisa e por que o sutiã nude é uma ótima peça para acompanhá-la.

Shorts jeans e tênis

Essa combinação é clássica para a camisa branca, ótima para ocasiões descontraídas como curtir um cinema ou um parque com amigos. Esse look é confortável, estiloso e sem complicação.

Quem gosta de cores, pode trazê-las no tênis ou em acessórios como bolsas, lenços, pulseiras, colares e brincos. Se a camisa branca for mais larga, vale equilibrar a composição com um shorts mais ajustado ao corpo.

Quem gosta de looks mais ousados, pode investir em camisas com caimento leve e tecido um pouco mais transparente. Nesse caso, não se esqueça de usar um bom sutiã nude por baixo.

Calça social e sapato

Essa é uma combinação ótima para ir ao trabalho, sendo simples e elegante, excelente para transmitir seriedade com elegância e simplicidade. Se estiver muito calor, escolha uma calça de tecido mais leve e um sapato com tiras, aberto no calcanhar.

Para dias de frio, é bom trazer uma jaqueta ou até um casaco mais formal para garantir proteção térmica e manter a elegância. Se o frio estiver acima do comum, vale apostar em botas de bico fino.

Outra calça que também é muito elegante e oferece mais opções de tecidos e cores é a alfaiataria. Essa calça está sempre presente no armário de profissionais como empresárias, advogadas, engenheiras, contadoras, entre outras. Se o ambiente de trabalho não estiver exigindo tanta formalidade, pode apostar em calças com estampas e cores menos prováveis.

Legging

Camisa branca e legging é a junção de duas peças super versáteis que garantem estilo e conforto. Se a ocasião for mais séria, é recomendado que a camisa seja um pouco mais comprida e folgada.

Como a legging é o tipo de peça que se ajusta a vários biotipos, essa combinação pode ser usada por qualquer mulher. Se a ocasião for mais descontraída, pode apostar em leggings de cores diferentes, tais como o vinho, o verde escuro ou o azul-marinho. Para arrematar o visual, você pode investir em um tênis mais estiloso, com cores ousadas ou até metálicas.

Como se trata de uma composição com peças muito básicas, vale usar alguns acessórios para incrementar o look: bolsas maiores, pulseiras e colares mais chamativos, lenços e cachecóis.

Saia

Com saias, a camisa branca pode originar visuais muito variados: desde os mais despojados, como as minissaias jeans, até as mais formais, com saia lápis e aquelas mais longas feitas de tecidos mais elegantes.

No ambiente de trabalho, é bom investir em saias de comprimento midi e complementar o visual com um sapato de salto que te permite circular com tranquilidade no escritório. Se a ocasião for uma boa balada com os amigos, invista em uma sandália confortável e uma saia com mais destaque (brilhos e paetês), feitas de tecidos leves. Na hora de dançar, vale dobrar a manga da camisa, para não passar tanto calor.