Shopping Jardim Oriente Ganha Bronze na Premiação da ABRASCE 2024

Esta é a segunda vez que o shopping recebe o “Oscar dos Shopping Centers”

O Shopping Jardim Oriente mais uma vez é reconhecido e recebeu nesta última quarta – feira (26), o Prêmio Bronze da Abrasce 2024. A premiação veio para a categoria Campanhas Institucionais, pelo projeto Férias de Verão do Tsuru.

Alexandre Balúgoli, gerente geral do Shopping Jardim Oriente

“Nos sentimos honrados com mais este prêmio. Em sete anos de shopping este novo reconhecimento nos mostra que estamos desenvolvendo projetos importantes e impactantes tanto para nossos clientes quanto para o setor de shoppings”, declarou Alexandre Balúgoli, gerente geral do Shopping Jardim Oriente.

O projeto Férias de Verão do Tsuru constituiu em uma parceria com a maior arena de esportes de areia do Vale do Paraíba, a Arena Sunset, foram montadas duas quadras no estacionamento do shopping para a prática de beach tennis, o evento foi gratuito para os clientes. Participaram mais de 2.500 pessoas entre alunos para as aulas gratuitas e vivência esportiva durante o período da atividade. O projeto também teve o apoio das empresas: a BYD, Bauducco, Seara, Ambev, Kimberley Clark, Colégio Elo, Estação Coronel e TV SBT Thathi.

Prêmio Bronze da Abrasce 2024

Para o prêmio Abrasce 2024, o Shopping Jardim Oriente também enviou outro projeto que ficou entre os finalistas, na categoria eventos e promoções, com o Tech Challenge – Torneio de Robótica.

Outros quatro shoppings do Grupo AD, que administra o Shopping Jardim Oriente, foram premiados.

Marcelo Pirani, coordenador regional do Grupo AD

“A presença de shoppings do Grupo AD é sempre representativa na premiação da ABRASCE. A cada ano buscamos soluções, inovamos com os projetos. Tudo para garantir boas experiências de compras e entretenimento para os clientes com iniciativas administrativas diferenciadas para os nossos lojistas”, pontuou Marcelo Pirani, coordenador regional do Grupo AD.

O prêmio é destinado a shoppings que se destacaram no ano 2023, ao todo foram 241 finalistas que estiveram presentes no Center Norte, em São Paulo para o anúncio dos vencedores.

Esta é a segunda vez que o Shopping Jardim Oriente é premiado. Em 2022, recebeu o troféu Abrasce pelo projeto de inclusão para o autista, com a Sala do Afeto, na categoria eventos e promoções.

Shopping Jardim Oriente

Local: Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos – SP. www.shoppingjardimoriente.com.br. Estacionamento: GRATUITO

Sobre o Shopping Jardim Oriente



O Shopping Jardim Oriente, administrado pela AD SHOPPING, é um empreendimento localizado na Zona Sul de São José dos Campos, que abriga um Hipermercado com 5.300 m2, dez âncoras, incluindo um Pet Center e conta com o cinema mais moderno do Brasil da rede Cinépolis, que contempla salas VIP, Júnior e a sala Macro XE, oferecendo uma experiência única. O empreendimento oferece 2.032 vagas gratuitas de estacionamento e previsão de uma futura incorporação de torres residenciais e comerciais, tornando-se assim um complexo multiuso.

Grupo AD

O AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 43 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 33 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.