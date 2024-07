COOP finaliza implantação de novo sistema de gestão empresarial

No início deste mês de julho, a Coop finalizou o projeto de migração do sistema de gestão empresarial para o ERP SAP S/4 HANA – uma mudança necessária para suportar a capacidade de crescimento da rede e atender à sua nova estrutura organizacional.

I9Coop

O projeto de arquitetura de sistemas, batizado de I9Coop, teve início em 2020 e foi realizado por ondas a fim de envolver todas as operações e gestão das lojas de varejo alimentar e drogarias. A última etapa foi o Centro de Distribuição (CD), que recebe, armazena e distribui 80% do abastecimento dos supermercados e drogarias.

“A virada da chave não causou impacto à operação e agora, todas as nossas unidades de negócios, a retaguarda operacional e a área administrativa estão integralizadas à plataforma SAP, que garante, entre tantos benefícios, melhor eficiência operacional – um dos três eixos do planejamento estratégico -, além de dar suporte ao ritmo de expansão com eficiência e confiabilidade”, explica o CEO e diretor-geral, Pedro Mattos.



ERP SAP S/4 HANA



Em 2021, o projeto I9Coop realizou a implementação do sistema SAP S/4 HANA para as áreas administrativas e, no ano seguinte, a segunda etapa de implementação, chamada de Retail, foi estendida para os processos com artigos e produtos de revenda. A sua finalização aconteceu no Centro de Distribuição através do SAP S/4 HANA EWM (Extended Warehouse Management) – uma solução avançada de gerenciamento para atender às necessidades dos armazéns e setores logísticos.

“A nova ferramenta também facilita o fluxo de informações em diferentes níveis, oferece indicadores de performance e auxilia na gestão com redução de tempo e de custos gastos no processo – itens importantes para continuarmos competitivos no mercado e com um crescimento perene e sustentável de nossa rede”, completa Pedro Mattos.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 70 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

