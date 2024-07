Quais são os helicópteros mais modernos? Saiba quais os principais modelos, os quais fazem sucesso entre os clientes que desejam comprar para uso privado, empresas que fazem táxi aéreo, uso militar, entre outros. Além de conferir como funciona o aluguel de helicóptero, através das informações reunidas neste post!

O conhecimento dos helicópteros mais modernos é importante para aqueles interessados em ter acesso a uma vantagem competitiva. Os helicópteros modernos variam de modelo e um conhecimento dessas aeronaves pode proporcionar aos proprietários e pilotos uma experiência de voo mais segura e eficiente.

As tecnologias mais modernas permitem voos mais seguros, mais confiáveis, mais eficientes, mais baratos e com menos emissões. Exemplos destes avanços são o uso de motores de última geração, o emprego de aerodinâmica e sistemas de navegação avançados.

Quais são os helicópteros mais modernos?

Além do Avião Bonanza a venda, há diversos modelos modernos de helicópteros que são bem requisitados no mercado, para ajudá-lo em sua pesquisa, a seguir, confira quais são os helicópteros mais modernos à venda no Brasil:

Cougar – EC725

Atualmente, o Brasil conta com diversos modelos de helicópteros modernos. Uma das fabricantes de equipamentos aéreos mais reconhecidas no mercado nacional é a Helibras. Esta empresa fabrica o modelo EC725, conhecido como Cougar.

Ele é um helicóptero de transporte tático que possui um motor Turbomeca Makila, capaz de fornecer alta performance nos voos. Possui também sistema de navegação GPS e acabamento externo projetado para resistência à corrosão.

Eurocopter EC135

Outro modelo de helicóptero moderno muito comum é o Eurocopter EC135. Este helicóptero foi desenvolvido com tecnologia de última geração, o que o torna ideal para missões de natureza médica, ambiental e de transporte. Possui cabine espaçosa, proporcionando conforto aos passageiros.

Sikorsky S76

Também é possível encontrar o Sikorsky S76, um helicóptero de alta performance fabricado pela empresa norte-americana United Technologies Corporation. O S76 foi criado para missões de transporte executivo, pesquisa geofísica e salvamento.

O modelo apresenta ligações por cabo, portas laterais que permitem a entrada e saída rápidas de cargas, assim como janelas de tamanho maior para melhor visualização por parte dos passageiros.

Agusta AW139

Outro modelo muito moderno e poderoso é o Agusta AW139, um helicóptero de grande porte, produzido na Itália pela AgustaWestland. Possui capacidade para levar até 15 passageiros ou 4 toneladas de carga.

Além disso, conta com modernos sistemas de navegação e mecanismos de segurança avançados, que tornam o AW139 uma excelente opção para voos longos.

Bell 412EP

Por fim, é importante destacar o Bell 412EP, helicóptero de uso militar, produzido pela Bell Helicopter. Este modelo é capaz de transportar até 15 pessoas e desempenhar uma variedade de missões, incluindo resgate, transporte, prospecção de imagens, entre outros.

Com tecnologias de última geração, este modelo converteu-se em um dos helicópteros mais modernos disponíveis no Brasil.

Vale a pena alugar ou comprar helicóptero no Brasil?

Decidir se vale a pena alugar ou comprar helicóptero no Brasil depende de muitos fatores. As condições econômicas do país, qual o propósito do uso do helicóptero e o próprio custo de aquisição ou aluguel tornam-se fatores importantes para esse cenário.

Como é de conhecimento geral, o custo de comprar ou alugar um helicóptero acaba sendo bem alto no Brasil devido ao alto imposto de importação cobrado nos equipamentos. Além disso, você deve ter em conta que para operar um helicóptero existem vários tipos de custos operacionais, como combustível, manutenção e seguro.

Se você pretende usá-lo como profissional, é necessário adquirir uma licença de piloto. O processo para o aluguel de um helicóptero no Brasil ainda é complicado, pois, por causa da CBTA – Convenção sobre o Controle de Aviões Não Tripulados, deve-se preencher muitos requerimentos e obter autorizações antes de se iniciar os procedimentos.

Apesar das muitas considerações, muitas pessoas no Brasil ainda optam por alugar ou comprar involuntariamente helicópteros, pois a economia do país tem oferecido melhores taxas de aluguel (no caso de aluguel) e seguros mais baratos.

Assim, para aqueles que se propõem a usar helicópteros profissionalmente, comprar ou alugar um pode ser altamente vantajoso se os custos não forem demasiados altos.

Em conclusão, se você pretende alugar ou comprar um helicóptero no Brasil, faça uma boa pesquisa das taxas de aluguel e condições de financiamento. Verifique também a documentação necessária, o custo dos seguros e todos os outros fatores envolvidos.

É importante ter ciência que investir em um helicóptero requer grande capital, então avalie com cuidado para não se arrepender.

Como funciona o aluguel de um helicóptero no Brasil?

O aluguel de helicópteros no Brasil tem o objetivo de oferecer uma experiência única e emocionante a seus clientes. A partir daí, são oferecidos pacotes de aluguel, que abrangem diferentes serviços de acordo com as necessidades e preferências do cliente.

Quando se trata de helicópteros, a escolha de serviços e/ou pacotes de aluguel varia de acordo com a empresa de aluguel de helicópteros, pois ela se encarrega de encontrar o melhor modelo de helicóptero, mais adequado para as necessidades do cliente.

Começando pelo tipo de aeronave, é possível alugar helicópteros modelos básicos, intermediários e executivos. Os modelos básicos são mais simples e, portanto, mais baratos, sendo mais adequados para a realização de pequenas missões de curta ou média distância, enquanto os modelos intermediários e executivos oferecem equipamentos e características adicionais que tornam a aeronave mais segura, oferecendo assim mais tranquilidade ao cliente.

O próximo passo é solicitar o serviço necessário, como aerotáxi, missões VIP, traslado de pessoal ou transporte de carga. Esses serviços variam de uma empresa para outra, mas é importante ter em mente que o serviço principal de aluguel de helicópteros são os aerotaxis, que transportam passageiros, geralmente de um lugar a outro.

Além disso, o cliente pode optar por serviços extras que variam entre empresas, como aluguel de piloto, serviços de tour, bandeiras e muito mais.

Depois que as características do helicóptero e serviços desejados sejam decididos, é hora de negociar. A regra geral é que quanto mais tempo o cliente aluga o helicóptero, mais economiza mais dinheiro. A maior parte dos pacotes de aluguel de helicópteros ainda oferecem descontos ou serviços adicionais como parte do acordo.

Por fim, o cliente deve fornecer o tipo de pagamento, seja por meio de cheque, cartão de crédito ou débito, transferência bancária ou pagamentos em dinheiro. Além disso, é importante que o cliente lide com o serviço de seguros da empresa de aluguel para evitar imprevistos, como problemas mecânicos ou falhas nas aeronaves.

Dessa forma, o aluguel de helicópteros no Brasil oferece um serviço seguro para os clientes que desejam ter uma ótima experiência e aproveitar o que a natureza tem para oferecer. Após acertadas as especificações, o cliente pode desfrutar de serviços de qualidade, segurança e conforto a bordo, enquanto desfruta de paisagens e muita emoção.

Foto de Somchai Kongkamsri: https://www.pexels.com/pt-br/foto/helicoptero-cinza-no-pavimento-de-concreto-cinza-sob-o-ceu-azul-20257/