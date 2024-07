Turismo sustentável: hotéis do Rio de Janeiro oferecem aluguel de bicicleta a hóspedes

Novidade teve início neste mês de férias, mas será um serviço fixo

O Rio de Janeiro é uma cidade que, pela sua paisagem exuberante, convida os turistas a vivenciá-la de várias formas. Pensando em melhorar ainda mais a experiência dos hóspedes, os dois hotéis da B&B HOTELS Brasil localizados em Copacabana oferecem um novo serviço que, além de sustentável, agrada quem gosta de se movimentar. Agora, é possível alugar bicicletas na recepção e sair pedalando pelos principais pontos turísticos cariocas.

A cidade maravilhosa oferece estrutura para impulsionar o hábito de utilizar a bike como meio de transporte. Segundo dados da CET-Rio, a malha cicloviária do município é a terceira mais extensa do país: são 458 quilômetros de pistas. Total expressivo, se levarmos em conta que, em 2009, ele não passava dos 155 quilômetros.

“Dentro da nossa premissa de promover sustentabilidade em todas as ações que praticamos, essa é mais uma delas. Além de oferecer uma mobilidade sustentável, também é uma facilidade para o hóspede, pois ele pode alugar as bicicletas diretamente nos hotéis”, explica Flávia Lorenzetti, CEO da rede no Brasil, e atleta de ciclismo. “Além disso, somos uma rede bike friendly que estimula a prática de esportes. Por conta disso, também somos parceiros oficiais do L’Étape Rio by Tour de France”.

A iniciativa é uma parceria com a Blitz, empresa que cria soluções de mobilidade para vários segmentos de negócios, incluindo a hotelaria. No B&B HOTEL Copacabana Posto 5, duas bikes já estão disponíveis para aluguel, mas o objetivo é chegar a seis até o verão. Já no B&B HOTEL Copacabana Forte seis magrelas estão disponíveis para aluguel. Apenas hóspedes podem alugar os equipamentos, que ficarão disponíveis das 5h às 22h, todos os dias da semana.

Para pedalar por uma hora, o valor do aluguel é de R$25. Quem quiser um passeio mais longo, de até quatro horas, o custo será de R$90.

B&B HOTELS Brasil

A B&B HOTELS Brasil faz parte de um dos maiores grupos hoteleiros do mundo, com quase 800 hotéis espalhados por 15 países da Europa, Brasil e Estados Unidos. No país desde 2017, a rede tem hoje sete unidades: quatro na cidade do Rio de Janeiro (RJ), uma em São Paulo (SP), uma em São José dos Campos (SP) e uma em Uberlândia (MG).

Posicionada na categoria value-for-money, a B&B HOTELS Brasil oferece uma hospedagem inteligente e descomplicada, sempre com foco em inovação e qualidade. Todas as acomodações são modernas e confortáveis, contam com espaço flexível de trabalho, uma boa cama e um bom chuveiro. Isso além de oferecer um café da manhã variado com produtos locais e opções saudáveis.

A rede no país é comandada por Flávia Lorenzetti, que ocupa o cargo de CEO desde setembro de 2022, e tem como missão ampliar o portfólio no Brasil e o protagonismo do grupo no mercado hoteleiro.

Mais informações: http://bbhotels.com.br/