Campus Party Brasil: 16ª edição mostra tecnologia no cotidiano com destaque para o 1º Fórum de Regulamentação de IA

A CPBR16 reunirá mais de 400 horas de atividades, com destaque para as palestras de Marcelo Tas, Ricardo Cappra, Fátima Pissarra, Peter Jordan, Gilberto Silva e Pyong Lee, além das competições de robóticas, eSports e Printer Chef

O maior festival de tecnologia, disrupção, empreendedorismo e STEM, a Campus Party, realiza a partir de hoje a sua 16ª edição nacional. O evento, que acontece até às 12h do domingo, 14 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo, traz uma grande novidade: o lançamento do 1º Fórum do Marco Regulatório de Inteligência Artificial. O encontro é idealizado pelo Instituto Campus Party, em conjunto com o Instituto Cappra e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio e visa debater, de forma democrática, o uso da IA.

1º Fórum do Marco Regulatório de Inteligência Artificial

Segundo o presidente de honra do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, o fórum será realizado nos próximos três anos e começar na edição nacional é estratégico para o desenvolvimento sólido desse debate. “A Campus Party Brasil é um catalisador para inovação, onde os participantes podem colaborar, trocar ideias e desenvolver esse debate sobre as implicações do uso da IA. Além disso, o engajamento das comunidades terá um papel importante para a usabilidade da nova tecnologia na sociedade”, reforça.

Expo Center Norte

Ao longo dos seis dias, o Expo Center Norte será o palco desse encontro tecnológico que deve contar com mais de 100 mil visitantes, incluindo mais de 10 mil campuseiros (aqueles que pagam para ter acesso à conteúdos exclusivos), sendo 5 mil acampados. Os participantes terão acesso a mais de 400 palestras e atividades durante 24 horas por dia, além de poderem desfrutar de uma conexão à internet cabeada com velocidade de 20 Gbps. Na Arena, espaço pago, estarão montados três palcos – What’s Next, Petrobras e Loterias Caixa – e diversos espaços produzidos pelas comunidades e a organização, como a arena disrupção. Durante os seis dias, esses espaços receberão nomes como: Marcelo Tas; Fátima Pissarra; Ricardo Cappra; Peter Jordan; Angelica Olivera; Giulia Bordignon; Karina Tronkos; Gustavo Guanabara; Luisa Santos; o pentacampeão Gilberto Silva, Pyong Lee, entre outros.

“Estamos muito contentes em chegar a 16ª edição da Campus Party em São Paulo. É um marco importante para nós e para a cidade que se beneficia imensamente da realização do encontro, que serve como um catalisador de desenvolvimento tecnológico e econômico. Com mais de 100 mil visitantes e inúmeras atividades, o evento promove um ambiente vibrante de troca de conhecimento e ideias inovadoras, fortalecendo a posição da cidade como líder em tecnologia e inovação, explica Tonico Novaes, CEO da Campus Party”.

Área Open

A Área Open, espaço aberto e gratuito para todo o público, reunirá atrações para todas as idades e gostos. A área funcionará entre 10 e 13 de julho, das 10h às 20h. Neste ano, uma das principais novidades é a Exposição Amazon Party, que proporcionará uma experiência interativa e multissensorial dentro da floresta amazônica brasileira. Além disso, a área gratuita receberá a Game Party, uma exposição de videogames retrô que mostra a evolução dos emuladores, e a Arena Campus Play, com os tradicionais campeonatos de eSports, além do espaço Workshop Login, com palestras sobre o universo gamer.

CPBR16

A área gratuita da Campus Party Brasil também receberá a RoboCore, com competições de robôs que devem reunir mais de 1300 participantes, além de workshops que mostram na prática os conceitos básicos para controlar um robô. Os visitantes terão a oportunidade de experimentar atrações que são sucesso de público, como a Arena Drone Petrobras, a Área de Simuladores Senac e a competição gastronômica Printer Chef, na qual os participantes elaboram pratos com alimentos produzidos em uma impressora 3D. Somado a isso, o espaço vai contar com workshops do Chef Cadu Alves, especializado em culinária molecular, uma técnica gastronomica que utiliza princípios científicos para criar pratos inovadores, explorando reações químicas e físicas dos ingredientes, transformando texturas, sabores e apresentações.

“A Área Open é a porta de entrada para o público conhecer de forma lúdica o universo tecnológico que a Campus Party pode oferecer e, assim, gerar novos campuseiros. Nesta edição, estamos trazendo diversas atrações interativas que levam os participantes a imersões reais. Além disso, com a Arena Campus Play, temos a oportunidade de conhecer novos talentos no universo dos eSports, com a chance de os campeões participarem de um show match contra equipes profissionais”, finaliza o CEO da Campus Party.

Para ter acesso e acompanhar a programação completa no novo aplicativo – Campus Party Brasil. Para baixar é só acessar as lojas App Store e Play Store.

Nossos parceiros

Como nas edições anteriores, a Campus Party Brasil conta com apoiadores e patrocinadores que viabilizam a estrutura oferecida para que os campuseiros e visitantes possam imergir na tecnologia durante os seis dias.

Apoio Institucional: Prefeitura de São Paulo e São Paulo Negócios

Parceiro Institucional: Sebrae

Diamond: GWM, Loterias Caixa e Governo Federal do Brasil

Platinum: Cidade Center Norte e Petrobras

Gold: 4events

Silver: 3 Corações, Garagem Unilever, NVídia, MSI, Senac, RNP e Mega Telecom.

Realização: Instituto Campus Party e Gouvea Ecosystem.

Campus Party Brasil – 16ª edição



Arena: de 9 a 14 de julho.

Área Open: de 9 a 13 de julho.

Local: Expo Center Norte

Informações e ingressos: Site do evento.

Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 600 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Canada, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador.