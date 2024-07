Ator que dá vida a Astarion, de Baldur’s Gate 3, estará na Brasil Game Show 2024

Neil Newbon, vencedor do The Game Awards e do The Golden Joystick Awards em 2023 pela atuação no jogo de RPG, participará pela primeira vez da maior feira de games da América Latina, que acontece de 9 a 13 de outubro, em São Paulo; o ator inglês também fez dublagens em jogos de franquias como Final Fantasy e Resident Evil

O ator inglês Neil Newbon, conhecido por suas atuações em diversos jogos de grande popularidade, será uma das atrações da Brasil Game Show (BGS) 2024, que ocorre de 9 a 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Entre os seus trabalhos mais recentes está a interpretação e voz do personagem Astarion, que cativou os jogadores de “Baldur’s Gate 3” e garantiu ao artista o prêmio de melhor performance no The Game Awards 2023.

O britânico tem mais de 14 anos de experiência na indústria e já atuou em games como “Final Fantasy XVI”, “Detroit: Become Human” e “Deliver Us Mars”, além de diversos títulos da franquia Resident Evil, entre outros. Entre as empresas para as quais já trabalhou estão Ubisoft, Sony, Capcom, Bethesda e EA. Na BGS, participará de sessões de Meet and Greet, de concursos, da cerimônia de abertura do evento, do BGS Talks, onde falará sobre sua carreira, e de outras atividades.

Mais do que trabalhar em grandes produções do universo gamer, o ator é diretor de captura de performance e voz e fundador da empresa Performance Captured Production. Além disso, é mentor da Performance Captured Academy, instituição dedicada ao ensino, treinamento e aperfeiçoamento de técnicas de captura de performance (performance capture) e captura de movimento (motion capture) para a indústria do entretenimento, em especial em jogos de vídeo games, filmes e animações.

Fundador e CEO da BGS, Marcelo Tavares

O fundador e CEO da BGS, Marcelo Tavares, celebra a presença de Newbon no evento deste ano, que marca os 15 anos da feira: “É uma honra tê-lo conosco na Brasil Game Show. A experiência e o talento dele em captura de performance e em locução são notáveis, e estamos ansiosos para promover seu encontro com o público da feira. Tenho certeza que os fãs também ficarão bastante entusiasmados com a oportunidade”.

BGS 2024

A edição de 15 anos da Brasil Game Show será realizada entre os dias 9 e 13 de outubro deste ano, no Expo Center Norte, em São Paulo. O público já pode adquirir ingressos para um ou todos os dias do evento através do site oficial. Mais novidades sobre atrações e lançamentos serão divulgadas em breve.

BGS 2024

Quando: 9 a 13 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios, além dos portadores do Passaporte Premium e Passaporte Camarote)

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: das 13h às 21h

