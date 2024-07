InvestSP confirma participação no 1º ProConecta Summit no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos

Com o tema “Conectando Mentes, Inspirando Negócios”, a ProImagem Full Service realiza no próximo dia 18/07 (quinta-feira) a primeira edição do ProConecta Summit. O evento, composto por palestras, workshops, rodas de conversas e debates, vai apresentar conteúdos ligados às áreas de comunicação, criatividade e inovação.

Com nomes relevantes do setor de economia criativa, o 1ª ProConecta confirmou essa semana a participação da InvestSP no evento. A InvestSP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competividade) foi idealizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo com o objetivo de elaborar mecanismos de fortalecimento da economia criativa paulista.

A entidade contribui para a melhoria do ambiente de negócios, para a atração de investimentos e para a difusão internacional da produção criativa e cultural de São Paulo. No 1ª ProConecta, a InvestSP participará com palestra sobre Internacionalização da Economia Criativa, proferida por Lucas Sizervinsk e Pedro Pignatari – Especialistas Internacionais.

Outro objetivo da participação do InvestSP é captar projetos no interior do Estado. No ano passado, vários projetos foram tiveram a oportunidade de participar de eventos internacionais, como o Festival de Cannes, a Feira de Livros de Frankfurt e o SXSW, em Austin (EUA), entre outros.

O Evento

O evento será realizado no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, das 8h às 18h, com a presença de 21 palestrantes e debatedores, todos referências em suas áreas de atuação. O formato do evento será dividido em Quatro Trilhas, que abordarão temas como “Economia Criativa”, “Audiovisual na Contemporaneidade”, “Desafios da Criatividade Inovativa em Startups” e “Design Estratégico e Criatividade”.

ProConecta Summit

O objetivo do ProConecta Summit é apresentar conteúdo relevante e debater temas de interesse do público alvo formado por empresários do Vale do Paraíba, empresas de economia criativa e estudantes das universidades sediadas na região.

Para participar do evento, os interessados podem adquirir os ingressos, com vagas limitadas, pela plataforma Sympla por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/proconecta-summit-2024/2471470?referrer=proimagemeventos.com. Estudantes têm acesso gratuito ao evento.

Entre os participantes, alguns destaques são Paulo Barcellos, CEO da 02 Filmes, uma das principais produtoras de conteúdo audiovisual do Brasil. Renomada por seus longas-metragens como “Cidade de Deus” e “O Jardineiro Fiel”, também se destaca na produção de comerciais, séries de TV e documentários. É reconhecida mundialmente, tendo recebido prêmios importantes em festivais como Cannes e BAFTA.

Outro destaque é Head de Marketing do Grupo Flow, Amanda Colaço, que tem formação em Publicidade e Propaganda, com MBA em Marketing, Branding e Growth pela PUC. O Grupo Flow é atualmente uma das principais produtoras de podcasts e produções audiovisuais do país.

Da região do Vale do Paraíba, um dos destaques é o co-fundador e CEO da mLabs, Caio Rigoldi. Caio já foi premiado como Profissional do Ano na categoria Startups pela ABRADI (Associação Brasileira dos Agentes Digitais) e acumula mais de 20 anos de experiência nas áreas de tecnologia e negócios.

Proimagem Full Service

A Proimagem Full Service nasceu em 1990 e desde então se tornou referência no Vale do Paraíba e todo Estado de São Paulo nos segmentos de produção de audiovisuais e na promoção de grandes eventos corporativos. Em 2009 a Proimagem passou por um reposicionamento, criando um grupo de comunicação, a Proimagem Full Service, para atender os clientes de forma sinérgica na criação de soluções em vídeo, eventos e design. Com a consolidação da empresa, em 2019 a Proimagem passou a atuar também na Europa com a inauguração de um núcleo em Portugal. Desde o ano passado, a empresa também passou a atender clientes na América Latina, na América do Norte e no continente Africano. Ao completar 35 anos em 2024, a Proimagem lança a primeira edição do Proconecta Summit, com o objetivo de comemorar a data e levar ao público um evento para debater a economia criativa, a comunicação e a criatividade no Século XXI.