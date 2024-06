COOP empossa novos diretores do negócio varejo alimentar

Como forma de melhorar o seu posicionamento frente aos desafios estratégicos e exigências do varejo alimentar, a Coop acaba de realizar alterações significativas em seu organograma ao integrar à equipe os executivos Rogério de Paula, como diretor do Negócio Varejo Alimentar, e Wagner Donegatti, como diretor de Operações.

“As movimentações são consistentes com o foco necessário nesse vibrante mercado e com a ambição da Coop em se manter como um player relevante”, destaca o CEO e diretor-geral, Pedro Mattos.

Rogério de Paula, diretor do Negócio Varejo Alimentar

Rogério de Paula possui sólida experiência em gestão empresarial, acumulada ao longo de mais de 25 anos em cargos de liderança. Sua atuação abrange projetos de implantação, reestruturação e expansão de empresas no mercado de varejo e atacado, além de vivência internacional, especialmente no desenvolvimento da excelência operacional para lojas de grande porte em países como Colômbia, Peru, Venezuela e Argentina.

“Nossa união está só começando, mas estou seguro de que renderá bons frutos, contribuindo dia a dia para uma melhor prestação de serviço. Sinto-me feliz pelo convite e por fazer parte dessa belíssima história. Espero corresponder às expectativas e cooperar com a transformação da vida dos nossos cooperados, parceiros e comunidades onde estamos inseridos”, declara Rogério de Paula.

Wagner Donegatti, diretor de Operações

Wagner Donegatti é especialista em varejo com mais de 25 anos de carreira e já passou por grandes empresas como Grupo Pão de Açúcar, Carrefour e Grupo Big. “Sinto-me honrado de fazer parte de uma empresa reconhecida como uma das melhores do varejo nacional e junto com esta equipe maravilhosa da Coop, espero atingir o encantamento dos nossos clientes, além de alta performance nos resultados”, reforça o novo diretor.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 70 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

