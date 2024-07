Smart Bidding: o que é e como aplicar nas suas campanhas?

O Smart Bidding, uma tecnologia avançada de lances automáticos do Google Ads, se destaca como uma ferramenta poderosa para quem usa tráfego pago. Mas o que exatamente é ele, e como podemos aplicá-lo eficazmente em nossas campanhas?

A proposta dessa ferramenta é simples: aumentar a performance das suas campanhas ao otimizar lances em tempo real com base em uma variedade de sinais contextuais. Esses sinais podem incluir desde a localização do usuário até o dispositivo que ele está usando, passando pelo horário do dia e até mesmo o comportamento de navegação recente.

De olho no Smart Bidding

Neste artigo, vamos explorar detalhadamente o conceito de Smart Bidding, seus principais tipos, como configurá-lo e aplicá-lo em suas campanhas.

Além disso, discutiremos as melhores práticas para garantir que você esteja tirando o máximo proveito dessa tecnologia.

Se você é um gestor de tráfego pago, compreender e dominar essa ferramenta pode ser um divisor de águas para as suas estratégias de marketing digital.

Então vamos parar de papo furado e mergulhar no universo desta ferramenta e descobrir como ela pode transformar suas campanhas publicitárias?

Definição: o que é Smart Bidding?

Essa ferramenta, na verdade, se trata de uma estratégia de lances automáticos no Google Ads que utiliza aprendizado de máquina para ajustar os lances em tempo real, visando maximizar os resultados de suas campanhas.

O objetivo principal dela é otimizar o desempenho das campanhas publicitárias ao considerar múltiplos sinais contextuais durante os leilões.

O Smart Bidding coleta e analisa uma vasta quantidade de dados para fazer previsões precisas sobre o comportamento dos usuários. Entre os sinais analisados estão:

Localização do Usuário: Onde o usuário está no momento da pesquisa. Dispositivo: Se o usuário está usando um smartphone, tablet ou desktop. Horário do Dia: Em que hora do dia a pesquisa está sendo feita. Idioma: O idioma preferido do usuário. Sistema Operacional: Se o usuário está em um iOS, Android, Windows, etc. Histórico de Navegação: Comportamento recente do usuário na web.

Com base nesses dados, automaticamente ele ajusta os lances de forma dinâmica para cada leilão, garantindo que cada clique seja o mais valioso possível para os objetivos da sua campanha.

Tipos de estratégias

Existem várias estratégias que você pode escolher, dependendo dos objetivos da sua campanha:

Maximizar conversões: ajusta os lances automaticamente para obter o maior número possível de conversões dentro do seu orçamento.

Maximizar o valor das conversões: foca em maximizar o valor total das conversões.

CPA (Custo por Ação): define lances para obter o maior número possível de conversões a um custo por ação desejado.

ROAS (Retorno Sobre o Gasto com Anúncios) desejado: ajustar os lances para atingir um retorno específico sobre o gasto com anúncios.

Agora que foi visto de perto os tipos de estratégias, chegou o momento de aprender a configurar o Smart Bidding

Como configurar – passo a passo

Acesse sua conta do Google Ads: Faça login na sua conta do Google Ads. Selecione a campanha: Escolha a campanha na qual você deseja aplicar o Smart Bidding. Vá para Configurações de Lances: Dentro da campanha, clique em “Configurações” e depois em “Lances”. Escolha a estratégia de lances: Selecione uma das estratégias de Smart Bidding disponíveis. Por exemplo, se o seu objetivo é maximizar conversões, selecione “Maximizar Conversões”. Defina metas (se aplicável): Para estratégias como CPA Desejado ou ROAS Desejado, você precisará definir as metas específicas.

Por fim, salve as configurações e comece a por em prática suas campanhas!

Monitoramento e ajustes

Após configurar o Smart Bidding, é crucial monitorar o desempenho da sua campanha regularmente.

Use as ferramentas de relatórios do Google Ads para acompanhar métricas como o número de conversões, custo por conversão e retorno sobre o investimento. Com base nesses dados, faça ajustes conforme necessário para otimizar ainda mais os resultados.

Melhores praticas para aplicar Smart Bidding

Antes de implementar o Smart Bidding, é fundamental ter clareza sobre os objetivos da sua campanha.

Se você deseja aumentar as vendas, a estratégia de “Maximizar Conversões” pode ser a mais adequada. Se o foco é o retorno sobre o investimento, “ROAS Desejado” pode ser mais apropriado.

Use dados de conversão confiáveis

Para que a estratégia funcione de maneira eficaz, é essencial ter dados de conversão precisos e confiáveis. Configure o acompanhamento de conversões corretamente para garantir que o Google Ads esteja recebendo os dados necessários para otimizar os lances.

Orçamentos

Por fim, você precisa ter em mente que a estratégia requer um período de aprendizado para ajustar os lances de maneira otimizada.

Durante esse período, é importante ter um orçamento adequado para permitir que o algoritmo colete dados suficientes. Comece com um orçamento razoável e aumente gradualmente conforme observa os resultados.

Ao seguir todas as dicas discutidas neste artigo, você estará melhor preparado para implementar o Smart Bidding de forma bem-sucedida.

Lembre-se de sempre monitorar os resultados, fazer ajustes conforme necessário e continuar aprendendo e se adaptando às mudanças no ambiente digital.

Imagem de freepik