5 dicas para montar um look street style incrível

Confira as recomendações para compor um visual moderno e arrasar no dia a dia

Street style — ou “estilo das ruas”, em tradução literal — é a forma como as pessoas se vestem no cotidiano, fora das festas sociais. O termo ganhou força quando os jornalistas notaram que o público dos eventos de moda adotava um estilo de vestimenta bem diferente do que era apresentado nas passarelas.

A moda costuma ser versátil e flexível, ou seja, o que está fazendo sucesso hoje muito provavelmente fará no próximo ano. No entanto, o street style é diferente: trata-se de uma adaptação das tendências para algo mais informal para o dia a dia, como a combinação entre uma calça feminina jogger e um blusão, por exemplo.

Isso porque nem sempre é possível usar o que é comercializado nos desfiles, tanto pelo fato de que a alta costura não é tão acessível quanto pela dificuldade de combinar algumas peças em ocasiões cotidianas. Diante disso, além de adaptar as peças, mesclar tendências é uma alternativa excelente e com resultados mais originais.

Como montar um look street style?

Abaixo, confira algumas sugestões de como transformar seus looks com a tendência inspirada nas ruas.

1- Ouse nos acessórios

A palavra-chave dos looks street style é inovação. Para trazer esse ar moderno ao visual, é fundamental apostar em uma escolha criteriosa das peças e dos acessórios.

Para isso, uma boa sugestão é pegar aquele vestido simples, esquecido no fundo do seu armário, e combiná-lo com uma bolsa colorida. Já nos pés, em vez de optar por uma sandália, use um tênis.

Por fim, complete o look com outros acessórios de sua preferência, como brincos, colares, pulseiras e óculos escuros. Ao fazer isso, você perceberá que o vestido ganhou outra cara.

2- Aposte em looks monocromáticos

A alta costura é uma grande fã de looks monocromáticos, principalmente all black. Isso porque, além de ser uma das cores mais usadas, o preto é um curinga que combina com absolutamente tudo, incluindo o street style.

No entanto, há outras vantagens em apostar em looks de uma só cor e uma das principais delas é o fato de alongar a silhueta, fazendo com que você pareça mais alta e elegante.

3- Combine blusões com tudo

Combinar blusões com diversas peças é uma das tendências que surgiu a partir do street style. Para utilizá-los você pode, por exemplo, escolher um vestido mais curto e sobrepor com um blusão manga longa de cor neutra. Dessa forma, você criará um look casual, leve, jovial e muito estiloso.

4- Use e abuse dos shorts

Na maioria das cidades do Brasil, o short é uma das peças mais utilizadas durante a primavera e o verão. O item cai muito bem com blusas de malha, camisetas, regatas, tênis, sapatilhas e diversas outras roupas e acessórios.

O segredo para usá-lo em qualquer look está em saber escolher o modelo certo para cada ocasião: em situações mais informais, o short jeans é perfeito. Já para eventos mais formais, o modelo de alfaiataria é o mais adequado. Com isso em mente, basta usar sua imaginação e equilibrar os estilos para compor visuais incríveis.

5- Invista em diferentes modelos de calça jeans

A calça jeans é um clássico do mundo da moda, uma peça curinga que todos têm no guarda-roupa. Independentemente da lavagem ou do estilo, é possível montar looks street style incríveis e nada básicos com ela.

Recentemente, a calça jeans ganhou mais um toque da moda com a tendência dos recortes. Localizados em lugares estratégicos, como na altura da coxa e no cós, o detalhe agrega ainda mais estilo ao visual.

A dica é combiná-la com uma camiseta e adicionar uma terceira peça, que pode ser uma jaqueta ou um blazer. Assim, você terá um look confortável e estiloso para arrasar em qualquer ocasião.