Festa do Mineiro agita o Parque da Cidade!

Unindo tradição, arte, cultura e comidas típicas, a 20ª Festa do Mineiro agitou o sábado (21) na região norte de São José com diversas atrações em clima de confraternização após dois anos de pandemia.

E quem passar pelo Pavilhão Gaivotas no Parque da Cidade até este domingo poderá conferir atrações para todas as idades, quitutes com gostinho especial e acolhida carinhosa de mineiros ou de seus descendentes.

Foto:Rodolfo Moreira

Tradição e cultura

A festa que valoriza a rica cultura mineira teve início por volta das 9h com abertura da porteira, sob o som do berrante de Fernanda Ayumi Kiko, que participa há mais de 17 anos na abertura do evento.

Na manhã deste sábado (21), a mineira esteve acompanhada das duas filhas e familiares para participar com orgulho do momento. “Essa festa traz a culinária, artesanato, música, gera renda e é um momento para as pessoas aproveitarem juntas. O mineiro é especial e acolhedor, minha família é mineira e amo de paixão”, disse.

Em procissão, a comunidade da Paróquia de Santanna entrou no Pavilhão Gaivotas carregando estandarte e a imagem da padroeira, tendo a banda conhecida do bairro como trilha sonora.

Após a celebração da missa, o público pode apreciar a festa com familiares, reencontrar amigos, confraternizar e comprar artesanatos de artistas locais.

Culinária e oportunidades

A família de Rosineia Cursino Pereira participa do evento pelo terceiro ano com receita que é especialidade “desde o tempo da roça”: a carne de lata, entre outras opções de cardápio.

“Esperamos muita gente, tem comida para todos: tutu, carne, mandioca, couve, linguiça, torresmo, tudo mineirinho. O espaço é bom para vendermos e conhecermos mais pessoas”, afirmou.

Dona Irene Fernandes montou uma réplica de seu rancho de Paraibuna no local para acolher o público com café fresquinho, bolo, biscoitos, paçoca, bolinho de chuva e quitutes caseiros.

Foto:Rodolfo Moreira

“É muito importante trazermos a cultura caipira para esta Festa aqui em São José. Poder voltar depois de dois anos é uma maravilha, essa festa já é um sucesso e vai continuar sendo”, destacou Irene.

A cultura popular é sempre valorizada a cada edição da Festa do Mineiro que recebe o público com entrada gratuita e shows musicais de sertanejo, Orquestra Sinfônica de Botucatu com o ConSertão, apresentações infantis, artistas locais e show do músico Renato Teixeira.

Renato Teixeira

O autor do grande sucesso nacional “Romaria”, Renato Teixeira, será a atração de encerramento neste domingo, a partir das 18h.

O repertório conta com sucessos como “Tocando em Frente” (parceria com Almir Sater, gravada também por Maria Bethânia), “Dadá Maria” (em dueto com Gal Costa), “Frete” (tema de abertura do seriado Carga Pesada, da Rede Globo), além de “Amanheceu”, entre outros.

20ª Festa do Mineiro

Programação

Domingo (dia 22)

10h – Cia Criat – A História do Boi Encantado (Tenda)

11h – Programação Infantil (Tenda) – Oficina

13h – ConSertão (Palco)

14h30 – Iteatro – A Árvore e a aranha (Tenda)

15h – Gustavo e Giba Reys (Palco)

16h – Tricotando Palavras – Um rio que desagua histórias (Tenda)

18h – Renato Teixeira (Palco)

Local: Pavilhão Gaivota: Av. Olivo Gomes, 100 – Santana