ERASURE ANUNCIA DATAS DA TURNÊ NA AMÉRICA LATINA

Depois de esgotar os shows no Reino Unido, ERASURE (Andy Bell e Vince Clarke) anunciaram que irão trazer a Neon Tour pra o México, Colômbia, Chile, Argentina, e Brasil em julho de 2022.

A dupla que está no topo das paradas acaba de terminar uma série de shows esgotados no Reino Unido, que incluem a arena The O2 em Londres, e essas datas recém anunciadas serão seguidas de apresentações na América do Norte, Reino Unido e Europa em 2022. Confira:

DATAS DA AMÉRICA LATINA EM 2022

15 de julho de 2022 – Cidade do México, México – Teatro Metropólitan

19 de julho de 2022 – Bogotá, Colômbia– Royal Center

21 de julho de 2022 – Santiago, Chile – Teatro Caupolicán

23 de julho de 2022 – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

25 de julho de 2022 – São Paulo, Brasil– Espaço das Américas

27 de julho de 2022 – Porto Alegre, Brasil– Auditório Araujo Vianna

29 de julho de 2022 – Rio de Janeiro, Brasil – Vivo Rio

No Brasil, a venda para o público em geral nas três datas começa no dia 14 de dezembro. Os ingressos poderão ser adquiridos às 10h online (SP e RJ – (www.eventim.com.br | POA – https://www.sympla.com.br/) e às 12h nas bilheterias oficiais (Espaço das Américas, em São Paulo; Vivo Rio, no Rio de Janeiro. em Porto Alegre, mais informações em breve). O show é uma realização da Live Nation Brasil. Para mais informações, visite www.livenation.lat.



A banda recentemente lançou um vídeo para a sua mais nova música “Time (Hearts Full of Love)”, que faz parte de seu mais novo EP lançado. “Ne:EP” – disponível em CD, edição limitada em fita cassete roxa, e digitalmente – é uma extensão de seu último disco lançado, “The Neon”, com 4 novas faixas, além de ‘Secrets’ – a qual originalmente apareceu em “The Neon Remixed”. No dia 19 de novembro, o duo fez o lançamento de sua mais novas 5 faixas digitalmente através do Ne:EP Remixed, que está disponível via stream ou download.

The Neon

A dupla recentemente lançou seu 18° álbum de estúdio, The Neon, o qual ficou em #4 nas paradas do Reino Unido, sua posição mais alta desde I Say I Say I Say, a qual ganhou uma versão de luxo com 2CDs no dia 05 de novembro de 2021.







* * * *

Ne:EP: https://mute.ffm.to/ne-ep

Ne:EP Remixed: https://mute.ffm.to/neepremixed

The Neon: https://mute.ffm.to/TheNeon

The Neon Remixed: https://mute.ffm.to/neon-rmxd

I Say I Say I Say: https://erasure.lnk.to/ISayISayISayPR

* * * *

CRÍTICAS RECENTES SOBRE THE NEON & THE NEON REMIXED

“Um prazer sem culpa” – MOJO 4/5

“Uma gravação tão vibrante, depois de tanto tempo, merece muito mais que respeito” – METRO 4/5

“Pulsa positivamente com uma melodia rude e cheia de exuberância” – UNCUT

“As maravilhas do pop atacam novamente” – RECORD COLLECTOR 4/5

“… um álbum que orgulhosamente ficará entre os melhores do Erasure” BUZZ 4/5

“Uma coleção de canções otimista, vibrantes e impressionantes que mostra Vince Clarke e Andy Bell em seu melhor momento; um álbum que irradia amor, esperança e o poder duradouro da positividade…” CLASH

“The Neon Remixed shines brilha muito forte” – CLASSIC POP

* * * *

PARA MAIS INFORMAÇÕES

ERASURE

www.erasureinfo.com

www.mute.com

SÃO PAULO

Data: 25 de julho de 2022 (segunda-feira)

Abertura dos portões 19h30

Horário Erasure: 21h30

Local: Espaço das Américas

Endereço: R. Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo -SP

Ingressos: a partir de R$120,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 16 anos. Menores entre 12 e 15 acompanhado de um responsável*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.



PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM R$195,00 R$390,00 PISTA R$120,00 R$240,00 MEZANINO R$170,00 R$340,00 CAMAROTE R$190,00 R$380,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Espaço das Américas

R. Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo -SP

Funcionamento: Segunda à Sábado das 10h às 19h

Não há funcionamento em feriados. | Atenção: Em dias de eventos na casa, a bilheteria só funciona para o evento do dia.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o www.eventim.com.br.

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

FORMAS DE PAGAMENTO

Internet: Cartões de Crédito

Bilheteria oficial: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito. Cheques e Boletos não são aceitos.

MEIA-ENTRADA

Em vigência desde 01/12/2015 o decreto nº 8.537 de 5 de outubro de 2015 garante que 40% dos ingressos de um evento sejam destinados à meia entrada.

Confira no link www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada do seu Estado, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios solicitados na venda e no acesso ao evento.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O limite de compra é de até 06 ingressos por CPF.

PORTO ALEGRE

Data: 27 de julho de 2022 (quarta-feira)

Abertura dos portões: 19h30

Horário Erasure: 21h30

Local: Auditório Araújo Vianna

Endereço: Parque Farroupilha, 685 – Farroupilha, Porto Alegre

Ingressos: a partir de R$160,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 16 anos. Menores entre 14 e 15 acompanhado de um responsável*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.



PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA EM PÉ R$160,00 R$320,00 PLATEIA ALTA LATERAL R$165,00 R$320,00 PLATEIA ALTA CENTRAL R$195,00 R$390,00 PLATEIA BAIXA LATERAL R$230,00 R$460,00 PLATEIA BAIXA CENTRAL R$270,00 R$540,00 PLATEIA BAIXA GOLD R$295,00 R$590,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA – SOMENTE EM DINHEIRO

Mais informações em breve.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

https://www.sympla.com.br/

FORMAS DE PAGAMENTO

Internet: Cartões de Crédito

Bilheteria oficial: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito. Cheques e Boletos não são aceitos.

MEIA-ENTRADA

Em vigência desde 01/12/2015 o decreto nº 8.537 de 5 de outubro de 2015 garante que 40% dos ingressos de um evento sejam destinados à meia entrada.

Confira no link www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada do seu Estado, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios solicitados na venda e no acesso ao evento.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O limite de compra é de até 06 ingressos por CPF.

RIO DE JANEIRO

Data: 29 de julho de 2022 (sábado)

Abertura dos portões: 19h

Horário Erasure: 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: a partir de R$110,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 18 anos. Menores de 18 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais.



PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA BALCÃO R$110,00 R$220,00 FRISA R$140,00 R$280,00 CAMAROTE B R$200,00 R$400,00 CAMAROTE A R$210,00 R$420,00 PISTA R$145,00 R$290,00 PISTA PREMIUM R$210,00 R$420,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Vivo Rio

Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro – RJ

Funcionamento: Todo o atendimento está sendo realizado através do email: faleconosco@vivorio.com.br ou pela central de atendimento, com funcionamento de segunda à sexta, das 11h às 17h, exceto em feriados.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o www.eventim.com.br.

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

FORMAS DE PAGAMENTO

Internet: Cartões de Crédito

Bilheteria oficial: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito. Cheques e Boletos não são aceitos.

MEIA-ENTRADA

Em vigência desde 01/12/2015 o decreto nº 8.537 de 5 de outubro de 2015 garante que 40% dos ingressos de um evento sejam destinados à meia entrada.

Confira no link www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada do seu Estado, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios solicitados na venda e no acesso ao evento.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O limite de compra é de até 06 ingressos por CPF.