TIM investe na expansão do mercado de São Paulo

Operadora acelera expansão comercial no estado de São Paulo, com investimentos na ampliação de pontos de venda e de rede, em especial nos municípios do interior. As iniciativas da operadora incluem a abertura de uma série de lojas neste ano e no ano que vem, principalmente em cidades onde não havia revendas, aumentando o número de pontos de atendimento ao cliente; incremento da rede 4G com a frequência de 700MHz; e a criação de uma nova divisão comercial no interior. As principais ações foram anunciadas na manhã desta quinta-feira, dia 8, pelo presidente da empresa, Pietro Labriola, e pelo diretor comercial de São Paulo, Bruno Vasconcellos.

Mesmo no cenário de retração econômica provocada pela pandemia, umas das principais ações da TIM em São Paulo é o aumento dos pontos de venda em todo o estado. Somente neste ano, serão 42 novas lojas, totalizando 176 em São Paulo. Além disso, as revendas, assim como a nova sede regional, ajudam a aquecer a economia das cidades, com a geração de pelo menos 336 postos de trabalho. Para o ano que vem, estão previstas outras 21 inaugurações.

“O mercado paulista é estratégico para o crescimento nacional da TIM. Mesmo no auge da pandemia, com todas as incertezas por ela provocadas, em São Paulo nossos planos foram mantidos e até mesmo ampliados. E neste cenário, o interior é prioritário, com sua forte economia regional. Podemos crescer ainda mais na região, seja com a chegada a locais onde não existiam lojas ou mesmo com as oportunidades do agronegócio, que tem grande força e também impulsionam a economia do estado”, afirma o CEO da TIM Brasil, Pietro Labriola.

Das novas lojas previstas até o final do ano, a maior parte está reservada para o interior do estado, cerca de 60% do total. As unidades já nascem adaptadas aos protocolos sanitários e de distanciamento social. Todos os colaboradores recebem treinamento específico para a nova rotina e os atendimentos possuem agendamento online, a fim de evitar aglomeração.

Nova sede em Campinas

Reforçando a estratégia de consolidar sua presença regional, a TIM decidiu dividir a sua estrutura de vendas em capital e interior, abrindo uma sede na cidade de Campinas, que será a referência para os municípios fora da Grande São Paulo. O novo escritório facilitará o contato com as revendas regionais, auxiliando também na penetração comercial da operadora e na operação para implantação de redes. A sede da capital também passou por mudanças e passará a funcionar em outro prédio. Além de infraestrutura de ponta, os novos espaços contam com tecnologia e serviços modernos, em espaços acolhedores para incentivar a inovação, bem-estar e produtividade dos colaboradores, adotando, ainda, as melhores práticas de sustentabilidade.

“Além de sua relevância nos resultados, o estado de São Paulo tem um grande território geográfico, o que demandou uma divisão setorial, para que a estratégia de atendimento chegue de forma mais uniforme em todas as regiões, permitindo que estejamos mais perto dos clientes. Grande parte das inaugurações acontece em municípios onde não havia ponto de venda da TIM”, explica o diretor comercial de São Paulo, Bruno Vasconcellos.

Ampliação da rede 4G 700MHz

Atualmente, a TIM cobre 100% dos municípios do estado de São Paulo, alcançando todos os 645 municípios com a internet 4G e o VoLTE, tecnologia que permite ligações em alta definição na rede 4G. A operadora vem, ao longo deste ano, incrementando a cobertura de quarta geração com a ativação da frequência de 700MHz em centenas de municípios. A nova faixa – frequência mais baixa que as usadas anteriormente – tem maior alcance de cobertura, proporcionando uma experiência mais completa aos clientes, que passam a ter um sinal mais intenso e com melhor qualidade em locais mais afastados e distantes das antenas e também em ambientes indoor, como shoppings e estacionamentos subterrâneos.

O número de municípios atendidos pela frequência já chega a 416. Somente em setembro, foram ativados 102 novos. A expectativa é de fechar 2020 com mais de 500 municípios com o 700MHz. Em todo o país já são mais de 3 mil municípios atendidos pela TIM com a baixa frequência, incluindo todas as capitais. Com conexões mais estáveis e rápidas, foi observado maior consumo da rede 4G dos clientes da TIM, com aumento do uso de dados superior a 25% em algumas regiões.

TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”. É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil – conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio – e, já pronta para um futuro ainda mais digital, ativará comercialmente a tecnologia 5G em três cidades até setembro.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

