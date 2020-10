Veja as últimas novidades no mercado de smartphones

A tecnologia presente nos smartphones não para de avançar. Veja quais são as novidades do mercado.

Todos já sabemos que celulares não servem mais somente para a realização de simples chamadas de áudio, não é mesmo? Hoje em dia, eles são utilizados para nos auxiliarem nas tarefas do dia a dia, seja para checar a temperatura, tirar fotos, fazer ligações de vídeo, consultar o saldo bancário e até trabalhar.

Pensando em trazer ainda mais conforto para o nosso cotidiano, a cada momento, as marcas criam celulares para todos os gostos, que podem ser utilizados em diferentes rotinas. Por exemplo, uns possuem várias câmeras, outros têm um armazenamento maior ou um processador aprimorado, etc.

Então, o mercado se vê cheio de novidades. Mesmo com a alta do dólar, que dita os preços dos smartphones em solo brasileiro, o consumo não diminuiu. Para se ter uma ideia, mais de 5 milhões de unidades de aparelhos distintos foram comercializados no início de 2020.

Pensando nisso, neste artigo, decidimos elencar as últimas novidades no mercado de smartphones. Se você ama tecnologia e quer se aprofundar mais no assunto, basta seguir com a leitura!

iPhone 12

Quando a Apple lança uma nova linha de smartphones, já é, em si, um grande evento. Por mais que muitos acreditem na superestimação da marca, o impacto dela é inegável. Em outubro de 2020, chegou ao mercado a linha iPhone 12.

Composta pelos smartphones iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, a nova linha tem como foco os amantes de fotografia. As versões Pro e Pro Max trarão, nada menos, que três câmeras traseiras e um sensor-scanner chamado LiDAR.

Além disso, a nova linha tem o objetivo de elevar o design dos smartphones. A traseira de vidro trará uma superfície reluzente, fazendo com que as opções douradas dos distintos iPhones 12 pareçam ser revestidas de ouro. O aparelho está sendo comercializado em 4 cores diferentes e brilhantes: azul-pacífico, dourado, prateado e grafite.

Tela extra

Para quem acredita que ter três câmeras é demais, que tal ter duas telas em um único smartphone? A novidade já é realidade no mercado, presente em dispositivos como o Lg G8x e o Vivo Nex Dual Display.

A intenção de ter uma segunda tela em um smartphone é parecida com a ideia de conectar um monitor extra aos notebooks, por exemplo. Com mais espaço, é possível fazer outras ações, como ler textos e mexer na calculadora, ao mesmo tempo.

Esse tipo de smartphone também é ideal para os amantes de jogos, pois é possível comandar os passos de um personagem em uma tela e observá-lo em ação na outra. Por fim, apesar de não parecer, esses celulares costumam ser supercompactados, cabendo perfeitamente no bolso da calça.

Display dobrável

Ainda continuando no quesito tela, os displays dobráveis estão ganhando uma parcela de admiradores no mercado. Os smartphones com essa característica apresentam telas de alta resolução, que podem facilmente serem dobradas ao meio.

O resultado é muito semelhante aos celulares flips, famosos e queridos no início da década de 2000. Ao serem apresentados de forma lisa, outros estilos de telas dobráveis assemelham-se aos tablets, com bastante extensão visual, deixando a experiência de manuseio bem confortável.

Apesar desse tipo de celular ser bem raro no Brasil — a sua maior parcela de compra está nos países asiáticos — nos próximos anos, é esperado que seja comum encontrarmos smartphones dobráveis.

No mundo, os modelos que já estão fazendo sucesso são: Samsung Galaxy Z Fold 2, Motorola Razr 2020, Samsung Galaxy Z Flip e Huawei Mate Xs.