Corinthians entra em campo com nova marca de smartphone da Positivo Tecnologia na barra traseira de sua camisa

Infinix, marca global de smartphones premium licenciada no Brasil pela Positivo Tecnologia, estará no manto do Timão na partida contra a Chapecoense, nesta segunda-feira (1º/11)

O Corinthians entrará em campo contra a Chapecoense nesta segunda-feira (1º/11), na Neo Química Arena, com uma novidade temporária na camisa: na barra traseira estará o logo da Infinix, marca global de smartphones premium licenciada pela Positivo Tecnologia. A partida, às 21h30, é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

“A Infinix é a marca de smartphones com configurações avançadas e preços competitivos que acabamos de trazer ao Brasil. Uma iniciativa para o consumidor brasileiro ter um aparelho premium, fabricado no país, com assistência técnica local, dois anos de garantia, além de muito desempenho. São muitas vantagens e nada mais apropriado do que comunicar essa novidade na camisa do Timão, que tem uma das maiores e mais exigentes torcidas do país”, diz Alexandre Colnaghi, diretor de Marketing da Positivo Tecnologia.

“Essa iniciativa mostra não apenas a capacidade que a camisa corinthiana tem de comunicar maciçamente lançamentos de nossos parceiros como também reforça a interação estratégica entre a tecnologia de ponta, o futebol e as exigências de consumo da nossa torcida”, afirma José Colagrossi, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians.

Smartphone Infinix NOTE 10 Pro

Além de estampar o uniforme alvinegro durante o jogo de hoje, a logomarca da Infinix aparecerá nas placas publicitárias de LED da Neo Química Arena. Os torcedores também poderão assistir a um vídeo sobre o smartphone Infinix NOTE 10 Pro no telão do estádio.

Mais informações sobre a Infinix e seus produtos estão disponíveis no site da marca.

Infinix

Criada em 2013, a Infinix é uma marca global de smartphones premium pertencente à Transsion Holdings, empresa de soluções de mobilidade, acessórios portáteis e eletroeletrônicos. Tem sede na cidade de Shenzhen, ações negociadas na Bolsa de Valores de Shanghai e é considerada a terceira maior do mundo em dispositivos celulares e também a sexta em fabricação de smartphones. A Infinix é licenciada no Brasil pela Positivo Tecnologia para desenvolver, fabricar e comercializar smartphones da marca no país. O portfólio de produtos da Infinix está disponível em mais de 40 países, principalmente da África, Oriente Médio e Ásia. Para mais informações, visite o site gl obal ou loja on-line exclusiva no Brasil.

Positivo Tecnologia

A Positivo Tecnologia é uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolve, fabrica e comercializa computadores, celulares, tablets, dispositivos para casas e escritórios inteligentes, servidores e soluções para infraestrutura de TI, além de acessórios, terminais móveis de pagamento e tecnologias educacionais. Também oferece serviços integrados em locação de equipamentos de informática e mobilidade, mídia programática e suporte técnico. O conjunto de produtos e serviços é voltado para consumidores finais, empresas, escolas e instituições públicas. A Companhia foi fundada em 1989, possui sede administrativa em Curitiba (PR), cinco fábricas no Brasil, além de presença na Argentina, Quênia, Ruanda, China e Taiwan. O portfólio de marcas e negócios é composto por Positivo, Positivo Casa Inteligente, Positivo Servers & Solutions, VAIO, Compaq, Anker, Infinix, 2A.M e Educacional. Informações adicionais podem ser obtidas no site . Para saber as últimas notícias sobre a Positivo Tecnologia, visite Sala de Imprensa, assim como os perfis no LinkedIn, Facebook e Instagram .

Sport Club Corinthians Paulista



O Sport Club Corinthians Paulista é um dos times mais vitoriosos e tradicionais do futebol brasileiro. Desde a sua fundação por operários do bairro do Bom Retiro, em São Paulo, no dia 1º de setembro de 1910, o clube já ganhou dois Campeonatos Mundiais de clubes da Fifa, uma Libertadores da América e foi sete vezes campeão brasileiro, além de três Copas do Brasil e 30 Campeonatos Paulistas. Os títulos, a origem operária e o apoio incondicional à democracia no Brasil criaram uma torcida apaixonada, a Fiel, que soma hoje mais de 35 milhões de “loucos do bando” espalhados pelo Brasil e pelo mundo.

Seu estádio é a moderna Neo Química Arena, inaugurada em 2014, no bairro de Itaquera, única Arena em São Paulo a receber partidas da Copa do Mundo de 2014, incluindo seu jogo de abertura, dos Jogos Olímpicos Rio-2016, das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018 e da Copa América realizada no Brasil em 2019.

Já vestiram a camisa do Corinthians lendas do futebol mundial como Rivelino, Sócrates e Ronaldo Fenômeno. Além do futebol masculino, o Corinthians tem equipes de futebol feminino e de outros esportes, como basquete, natação, futsal e handebol.