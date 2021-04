TIM atinge maior velocidade 5G stand alone já registrada no País

A TIM anuncia hoje que alcançou a velocidade de 1.8 Gbps durante testes com equipamentos de rede comercial para operação do 5G SA (stand alone, ou 5G puro), algo inédito no Brasil. A operadora utilizou 100MHz de banda em Release 16 (última versão liberada pelo 3GPP) com a rede da Huawei e o resultado já aponta todo o potencial que virá com a futura tecnologia 5G, que ainda depende da realização do leilão de frequências pela Anatel.

TIM testa 5G stand alone

Além de altas velocidades, um importante atrativo do 5G é a baixíssima latência, ou seja, o tempo de resposta que permite, por exemplo, aplicações praticamente em tempo real. Para Leonardo Capdeville, CTIO da TIM Brasil, o 5G promete habilitar de forma massiva a comunicação entre dispositivos, impulsionando a Indústria 4.0 e novos negócios com a Internet das Coisas, assim como promete revolucionar diversos setores, como Saúde, Educação, Agronegócio, Logística e Segurança, entre tantos outros. “Estamos muito felizes em alcançar essa marca histórica nos nossos laboratórios já com o teste do 5G no padrão stand alone, que é fundamental para o desenvolvimento da tecnologia no Brasil e a competição no mercado”.

Líder na cobertura 4G e na implantação de testes 5G no Brasil, a TIM possui uma série de projetos-piloto com a tecnologia em parceria com hubs de empreendedorismo e instituições de ensino. A operadora também expandiu sua rede 5G DSS pelo país para oferecer uma nova experiência aos seus clientes, que evoluirá com a chegada da rede de quinta geração. O DSS (Dynamic Spectrum Sharing, ou Compartilhamento Dinâmico de Espectro) é uma funcionalidade que utiliza as frequências atuais da rede 4G.

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”. É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, e está pronta para a próxima geração de redes móveis.

