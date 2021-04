Neurociência e liderança: conceito disruptivo que promete mudar os líderes do mercado 4.0

BiUP, escola de desenvolvimento humano, realiza 2ª edição do super evento BiMEETING, desta vez com o tema Neuroliderança

Você já ouviu falar sobre a diferença entre chefe e líder? As duas funções podem ser comumente confundidas, mas se engana quem pensa que elas possuem o mesmo significado e objetivo. Enquanto o chefe gerencia sua equipe de forma autocrática, o líder busca não só ouvir as opiniões e dores de seus liderados, mas também desenvolvê-los e demonstrar parceria diante das dificuldades.

De acordo com matéria publicada pelo IBC (Instituto Brasileiro de Coaching), os grandes líderes são aqueles que contribuem com o sucesso de todos à sua volta e que seu verdadeiro sucesso é caracterizado pelo seu legado construído durante sua trajetória.

BiUP Seja Mais

A BiUP Seja Mais, escola de desenvolvimento humano, uniu a neurociência com técnicas de liderança em um evento com o tema “Neuroliderança”, focado em transformar chefes em verdadeiros líderes, revolucionando a forma que equipes e times vêm sendo gerenciados. Todo o material é pautado nas necessidades atuais do novo mercado de trabalho, que exige não somente colaboradores mais desenvolvidos em soft skills, mas também líderes habilitados para gerir equipes mais competentes.

A ideia para o tema desta 3ª edição do BiMEETING nasceu a partir da palavra originada do inglês “NeuroLidership”. Este conceito foi consolidado em 2006 pelo Dr. David Rock, que define o campo de estudo e de exploração para desenvolvimento da liderança e para melhoria do desempenho humano, por meio da compreensão de como o cérebro funciona. Vanessa Wedekin, diretora de produto da startup, conta que o evento “une a complexidade do cérebro à arte da performance humana, focando no desenvolvimento da liderança”.

O evento será realizado de forma online pela plataforma do Zoom, respeitando as normas de distanciamento social da pandemia. Porém mesmo sendo online, o diretor de expansão e palestrante facilitador, Thiago Portes, garante que a maratona de 4 horas de conteúdo não perderá sua força por ser online: “O conteúdo deste BiMEETING foi montado focado em 4 principais pilares: tomada de decisão, regulação emocional, colaboração e facilitação da mudança, que são características essenciais para o desenvolvimento de um bom líder. E justamente por isso que eu garanto que será um evento disruptivo e transformador para todos que participarem”.

BiMEETING Neuroliderança

O BiMEETING Neuroliderança acontece neste sábado, 24 de abril, das 09h às 13h, diretamente no Zoom. Para participar, é necessário o pagamento de uma taxa de inscrição de R$194,00 que pode ser pago à vista ou parcelado em até 6x no cartão de crédito. A inscrição pode ser realizada através do link https://biupsejamais.com/staging/bimeeting-2021/ ou pelo telefone/WhatsApp (12)98141-5709.

BiUP

A BiUP é uma empresa de tecnologia, educação e treinamento de alta performance para adultos que nasceu para desenvolver, transformar e apoiar pessoas com foco em mudança de resultados. Teve sua consolidação em julho de 2020 na cidade de São José dos Campos – SP, com o projeto encabeçado por Victor Rocha, atual presidente do empreendimento, especialista em vendas e com 18 anos de experiência em treinamentos. Além disso, a empresa também é liderada pelos diretores: Raphael Paiva, direção comercial; Guilherme Ferreira, direção operacional; Thiago Portes, direção de expansão; Vanessa Wedekin, direção de produto e desenvolvimento.

Todos os programas de desenvolvimento humano da empresa são pautados em experiências reais e contam com resultados efetivos, além de serem fundamentados em muitos estudos, pesquisas e possuírem a tecnologia como maior aliada.