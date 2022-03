Semana Municipal do Basquete terá jogos, clínica e homenagens

A 2ª Semana Municipal do Basquetebol de São José dos Campos será aberta neste sábado (5) e prossegue até o dia 13 (domingo), com uma extensa programação que inclui jogos, clínicas, exposição, palestra e homenagens. O Dia Municipal do Basquetebol é comemorado no dia 24 de fevereiro e foi instituído pela Lei 311/2019.

O evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, com apoio da Organização Social São José Desportivo e da ACM (Associação Cristã de Moços), entidade responsável pela criação do basquete no mundo.

No sábado pela manhã, das 10h às 12h, acontecerá uma clínica gratuita de basquetebol destinada a crianças de 11 a 14 anos, na sede joseense da ACM, que será ministrada por professores e técnicos do programa Atleta Cidadão. Para participar, basta fazer a inscrição na hora.

A partir das 19h, no Shopping Oriente, acontecerá a cerimônia oficial da Semana, juntamente com a apresentação da equipe do São José Basketball para a temporada e o lançamento do Campeonato Brasileiro de Basquete (Conferência Amaury Passos), que acontecerá de 6 a 13 de março em São José.

Homenagens

Na ocasião, o Museu de Esporte fará uma exposição fotográfica contando um pouco da história do basquete joseense e a Prefeitura irá homenagear dois expoentes do passado: José Edvar Simões e Dirce Marson.

Aos 79 anos, Edvar começou sua trajetória como atleta do Tênis Clube de São José nos anos 60. Depois jogou no Corinthians, Trianon de Jacareí e Palmeiras. Voltou para São José como técnico, sendo bicampeão estadual, campeão brasileiro e vice sul-americano pelo Tênis Clube, os maiores títulos do basquete joseense.

Na seleção brasileira, Edvar foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964 e participou de outras duas Olimpíadas: México em 1968 (4º lugar) e Munique em 1972, além de vice-campeão mundial em 1970, na Iugoslávia. Foi técnico da Seleção Brasileira em 1982, no Campeonato Mundial da Colômbia (8º lugar).

Como técnico Edvar foi pentacampeão da Taça Brasil de Clubes (Tênis Clube de São José/1981 e Monte Líbano/1984, 85, 86 e 87). No Monte Líbano, foi ainda bicampeão sul-americano e conquistou o vice-campeonato mundial de clubes (1985).

Dirce Marson

Aos 97 anos, a professora Dirce Marson é uma das precursoras do basquete feminino joseense. Casada com o jogador de basquete Alberto Marson, fez parte da equipe comanda pelo professor Edesio Del Santoro, formado por Jaú, Cirene, Cynira, Belita e Dirce, entre outras, que brilhava em competições regionais no final dos anos 40 e início dos anos 50.

Atuou pelo Tênis Clube São José e CR Tietê (SP), conquistando o título dos Jogos Abertos do Interior na década de 40 e do Troféu Bandeirantes (1949). Também foi campeã brasileira pela Seleção Paulista em 1950.

Mais programação

A programação da Semana prossegue no domingo (6) com um quadrangular amador, categoria masculina, para jogadores acima de 40 anos, das 8h às 12h, e um torneio amistoso feminino envolvendo equipes de São José, Poá, São Sebastião e Pindamonhangaba, a partir das 14h, no complexo esportivo do Teatrão, na Vila Industrial.

No período noturno acontece o jogo de estreia do São José Basketball no Campeonato Brasileiro, contra Sodiê Salgados/Mesquita/LSB do Rio de Janeiro, às 19h30, no ginásio Lineu de Moura. O ingresso solidário para o jogo será a doação de leite ou café para as ações do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos.

Na segunda-feira (7) a Semana prossegue com uma palestra do técnico do São José Basketball, o argentino Sebastián Figueredo, aberta a profissionais de educação física. O evento acontecerá a partir das 17h no auditório da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Centro da Juventude – Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América).

A programação da Semana Municipal será concluída com os cinco jogos do São José pelo Campeonato Brasileiro no ginásio Linneu de Moura, sempre a partir das 19h30, contra o Botafogo na terça-feira; o Praia Clube na quinta; o Osasco na sexta; o Santos no sábado e o Vila Nova no domingo.

Confira abaixo a programação:

2ª Semana Municipal do Basquetebol

5 a 13 de março de 2022

05/03 – Sábado

10h às 12h – Clínica de Basquetebol para crianças de 11 a 14 anos (inscrições no local)

Local: ACM São José dos Campos (Rua José Alves dos Santos, 172 – Floradas de São José

19h – Cerimonial de abertura oficial do Campeonato Brasileiro de Basquete (sede da Conferência Amaury Passos)

Apresentação do time São José Basketball

Homenagens a dois ex-atletas representativos do basquete em São José dos Campos: Edvar Simões e Dirce Marson e exposição sobre a história do basquete joseense

Local: Shopping Oriente (Rua Andorra, 500 – Jardim América)

06/03 – Domingo

8h às 12h – Torneio Amador Masculino Masters de Basquetebol Joseense

Local: Teatrão (Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial)

14h – Basquete Feminino – Categorias menores com equipes de São José, Poá, São Sebastião e Pinda

Local: Teatrão

19h30 – São José Baskteball x Sodiê Salgados/Mesquita/LSB-RJ – abertura do Campeonato Brasileiro Adulto MasculinoLocal: Ginásio Linneu de Moura – AESJ (Travessa César Leite, 20 – Centro)

07/03 – Segunda-feira

17h – Palestra com o treinador do São José Basketball, Sebastián Figueredo, aberta a profissionais de educação física

Local: Auditório da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Centro da Juventude – Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América)





Campeonato Brasileiro



08/03 – Terça-feira – São José x Botafogo

10/03 – Quinta-feira – São José x Praia Clube

11/03 – Sexta-feira – Osasco x São José

12/03 – Sábado – São José x Santos

13/03 – Domingo – Vila Nova x São José

*19h30 – Linneu de Moura

* Ingresso solidário: café ou leite

Edvar Simões