Técnico do São José, Ricardo Costa, recebe título de Cidadão Joseense na Câmara

Homenageado se destacou pela recente ascensão do time à série A2 do Paulista

Em sessão solene na noite desta sexta (16/06), a Câmara Municipal entregou o título de cidadão joseense ao técnico do São José Esporte Clube, Ricardo Costa. A honraria foi proposta pelo vereador Robertinho da Padaria (Cidadania) e recebeu mais 19 assinaturas parlamentares em coautoria. O decreto legislativo 15/23 foi aprovado por unanimidade em plenário.

Robertinho, que já foi presidente do clube, lembrou que Ricardo Costa assumiu o time na última colocação do Paulista 2023 (série A3), “na laterna”, como se diz, correndo risco de rebaixamento. Alcançou 8 vitórias consecutivas e conduziu a Águia do Vale ao vice-campeonato paulista da série A3, conquistando a ascensão à A2 em 2024, depois de 9 anos. “O São José E.C. é um patrimônio e uma paixão da nossa cidade. Você é merecedor desse reconhecimento pela competência demonstrada junto com toda a equipe e pela alegria que deu à torcida”, afirmou o vereador.

Vereador Robertinho da Padaria & Técnico do São José Esporte Clube, Ricardo Costa -Foto: CLEVERSON NUNES/CMSJC

Técnico do São José Esporte Clube, Ricardo Costa

Natural de Campinas e conhecido como o “rei dos acessos” ou da “bezinha” no Estado de São Paulo, Ricardo César Costa coleciona cinco acessos da última divisão paulista para a Série A3 com cinco clubes diferentes e três títulos. No início da carreira, atuou como preparador físico no Japão e treinador de categorias de base. A liderança do time em 2023 é a terceira passagem de Costa pelo clube; a primeira foi em 2018. Depois, em 2020 conquistou o título da quarta divisão.

Os coautores Amélia Naomi (PT), Renato Santiago (PSDB) e Zé Luís (PSD) parabenizaram o novo cidadão joseense. Todos que se pronunciaram durante a solenidade, a secretária de Esporte e Qualidade de Vida, Kátia Machado; o presidente do clube, Celso Monteiro, o gerente de futebol Edmar da Costa, e Bruno Constantino, representante da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), gerida pelo Grupo Oscar Calçados, ressaltaram as características do profissional, dedicado e comprometido com o trabalho.

O homenageado agradeceu a todos os funcionários, jogadores, comissão técnica, torcedores, imprensa e familiares. Ele disse que já se sentia joseense desde 2018 pela acolhida calorosa da população. E que no esporte se aprende na vitória e na derrota. “Um dos ensinamentos da derrota é querer sempre melhorar. E não vamos descansar enquanto não colocarmos o São José onde ele merece, na série A do Brasileiro, na primeira divisão do Paulista. Temos que pensar grande pois São José é grande!”

A vereadora Juliana Fraga (PT) também estava presente, além de torcedores da Mancha Azul e TUSJ – Torcida Uniformizada do São José. A cerimônia contou com vídeos contando a trajetória de Ricardo na cidade, depoimentos de sua esposa e de seus pais e ainda apresentações musicais do quarteto Luzes da Ribalta, sob regência do maestro William Wanderlan, que executou o Hino Nacional e o hino do São José Esporte Clube.

