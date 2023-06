Prefeitura cria Romu e entrega viaturas para ampliar segurança

A Prefeitura de São José dos Campos realizou, nesta sexta-feira (16), no estacionamento do Cefe (Centro de Formação do Educador), o evento de criação da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e fez a entrega oficial de cinco novas viaturas para este grupamento da Guarda Civil Municipal.

Romu

A Romu está alinhada à nomenclatura de várias Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo e, em São José dos Campos, substituirá o Gape (Grupo de Ação e Pronto Emprego).

Outra novidade com a criação da Romu é que o grupamento passa de 22 profissionais (que fazem parte do Gape) para 30 guardas civis municipais especializados.

O investimento será de R$ 58.900 mensais pela locação das viaturas modelo SUV. Os veículos são maiores e mais robustos, com câmbio automático de 6 marchas, tração 4×4, motor 2.8 turbo diesel, com direção elétrica e 200 cavalos de potência.

“São viaturas que, tecnicamente, propiciam maior agilidade e capacidade de resposta para nossas equipes especializadas, que atuam na rua, no combate à criminalidade na cidade”, destaca o comandante da GCM, Carlos de Queiroz Alvarez.

Além disso, a Romu terá a missão de apoiar as equipes operacionais da própria GCM e das demais forças de segurança que compõe o Programa São José Unida, em operações especiais e integradas com outros órgãos públicos e em eventos com grande concentração de pessoas, como no combate aos “fluxos” por exemplo, sempre com o objetivo de preservar a ordem e a segurança pública.

Renovação da frota

No início do segundo semestre, a Prefeitura também vai renovar a frota de viaturas elétricas da GCM com 38 novos veículos, contemplando viaturas de ronda escolar, além de duas Bases Móveis (vans furgão) que também serão utilizadas no patrulhamento das escolas, 20 novas motocicletas de 500 cilindradas e bicicletas elétricas para as atividades de patrulhamento comunitário nos patrimônios públicos.