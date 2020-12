Atleta do São José Rugby é campeã Sul-Americana pela Seleção Brasileira

Cotada para as Olimpíadas de 2021, Mariana Nicolau fez parte da campanha do título

No final de semana dos dias 28 e 29 de novembro, a Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens foi até o Uruguai disputar o Torneio Valentín Martínez, o Sul-Americano da modalidade. As brasileiras, conquistaram seu 18º título em que o São José Rugby esteve representado por Mariana Nicolau.

Com as competições de clubes suspensas devido à pandemia do Coronavírus, o torneio por Seleções foi o modo que as Yaras, como são conhecidas as atletas brasileiras, voltaram para ativa e elas não decepcionaram ao vencer todos os seis jogos, Mariana conta como foi esse retorno:

“Acredito que cada país está vivendo uma situação diferente nessa pandemia, alguns com mais controle e outros nem tanto, nós tivemos que nos adaptar bastante como, por exemplo, treinar em casa com pouco equipamento, mas por outro lado também tivemos a oportunidade de participar da missão Europa (COB) que nos proporcionou tempo e estrutura para uma boa preparação, acredito que o nosso diferencial seja a centralização das atletas, em que temos a chance de treinar juntas buscando o mesmo objetivo, mas em meio a tudo isso acredito que todas seleções fizeram um grande torneio de rugby neste Sul- Americano”.

O torneio foi mais um deste ciclo olímpico estendido até 2021, devido à pandemia do Coronavírus. A Seleção Brasileira Feminina já garantiu vaga nas Olímpiadas de Tóquio, que será a segunda edição com participação das Yaras. A estreia foi nos Jogos Rio 2016. Apesar de ser presença constante nas convocações da Seleção, sendo cotada para ser uma das atletas olímpicas, Mariana Nicolau mantém os pés no chão:

“As Olimpíadas são o sonho de todos os atletas, todos nós gostaríamos de participar, mas temos um grupo de 26 atletas todas aptas e com potencial, se dedicando diariamente para chegar uma fração mais perto desse sonho. Busco ser disciplinada e estar sempre disposta a aprender algo novo, ouvindo feedback e tentando fazer das minhas fraquezas as minhas fortalezas” afirma a atleta.

O São José Rugby conta com o patrocínio de Sistema de Ensino Poliedro, DMCard, Vinac Consórcios e Grupo São José Saúde. Apoio de Sanrad Esportes, Emercor e Plani. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

