SBT adquire direitos para transmissão do jogo entre Flamengo e Fluminense em todo território nacional

Vai ter futebol no SBT, sim. E com direito a jogo decisivo. Na próxima quarta-feira (15/07), às 21h, Flamengo e Fluminense disputam o segundo jogo da final do Campeonato Carioca 2020, no Maracanã. A partida será transmitida com exclusividade em televisão aberta e para todo território nacional.

Por ter somado mais pontos durante toda a competição, o Flamengo será o mandante da partida decisiva. O jogo acontecerá sem a presença de torcedores, em decorrências das medidas estabelecidas no Rio de Janeiro para combater o avanço do novo coronavírus.

Maior campeão carioca, o Flamengo pode conquistar a segunda taça consecutiva, já que também venceu no ano passado. O Fluminense, segundo time com mais títulos da competição, tenta acabar com um jejum que vem desde 2012.

O SBT levará esse grande espetáculo aos torcedores, fãs do futebol e espectadores, com muita qualidade e com a desconstração característica da emissora.

É com muita alegria que informamos que o SBT acaba de firmar contrato com o Clube de Regatas do Flamengo para adquirir, com exclusividade em televisão aberta e para todo território nacional, os direitos de transmissão do segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2020, a ser realizado no dia 15 de julho, às 21:00, que disputará com o Fluminense F.C. Esperamos poder realizar um grande evento, com muita qualidade e com a descontração característica do SBT para levar esse grande espetáculo aos torcedores, fãs do futebol e espectadores, especialmente neste momento tão delicado em que vive o mundo e o país.

