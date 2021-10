Shibata inaugura nova unidade na região norte de São José dos Campos

O Grupo Shibata inaugurou nesta sexta-feira (22/10) uma nova loja com previsão de gerar 235 vagas diretas de emprego em São José dos Campos.

Localizada em Santana, na região norte, a unidade recebeu investimentos de cerca de R$ 30 milhões. As vagas de emprego vêm sendo oferecidas diariamente pelo PAT (Programa de Atendimento ao Trabalhador), mantido pela Prefeitura de São José dos Campos.

Foto:Rodolfo Moreira

Interessados em vagas de empregos podem acessar o link para conferir as oportunidades. As vagas são publicadas diariamente a partir das 18h.

De acordo com a rede, a loja terá 4.200 m² de área de vendas climatizada e será a 28ª unidade do grupo.

Foto:Rodolfo Moreira

Grupo Shibata

O novo hipermercado do Shibata foi projetado para ter dois pavimentos, sendo que a loja funcionará no no piso superior. O subsolo será dedicado ao estacionamento com 350 vagas e área para atendimento e retirada de produtos comprados online.

O diretor de Operações do Grupo, Fernando Shibata, destacou a parceria com a Prefeitura de São José dos Campos e disse que a cidade é prioridade para expansão da rede.

Foto:Rodolfo Moreira

São José dos Campos

“São José é um município com o qual mantemos excelente parceria e estamos muito felizes em fazer parte do progresso da cidade, através da geração de empregos e de renda. Estamos disponibilizando uma loja moderna com preços competitivos e principalmente focada em uma ótima experiência de compras para os nossos clientes”, afirmou.

O novo empreendimento do Shibata na região norte vai contar também com um centro de comercial de 27 lojistas de diversas categorias como alimentação, lotérica, chaveiro, drogaria, salão de beleza e estética, entre outras.

Foto:Rodolfo Moreira