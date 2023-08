Tudo sobre apostas em arremessos de três pontos no basquete

Atualmente, o basquete é um dos esportes mais populares. Todos os anos, são organizados vários torneios nos quais as melhores equipes competem pelo título de melhor. Em cada jogo, as equipes tentam marcar o máximo de pontos possível, e uma ótima maneira de fazer isso é arremessar de três pontos.

Como os arremessos de três pontos são comuns em todos os jogos de basquete, uma ótima solução é apostar na linha dos três pontos. No entanto, para obter um resultado mais preciso, você precisa estudar detalhadamente os arremessos de três pontos no basquete e gostaríamos de ajudá-lo com isso.

O que é um chute de três pontos

O arremesso de três pontos no basquete é um arremesso feito de uma determinada distância, que é marcada na quadra com uma linha especial em forma de arco. Ao fazer um arremesso e acertar a cesta a partir dessa linha, os jogadores marcarão três pontos em vez de dois. Entretanto, os arremessos de três pontos no basquete, bem como as apostas na linha de três pontos, nem sempre existiram.

Quando o basquete estava em seus primórdios, os arremessos de três pontos ainda não existiam. A conclusão é que, originalmente, o basquete envolvia apenas arremessar para a cesta e acertar o arremesso lhe daria 1 ponto. No entanto, as regras do basquete mudaram muito rapidamente e, na década de 1960, a Liga Americana de Basquete introduziu o conceito do arremesso de três pontos. Graças a ele, a dinâmica do jogo mudou significativamente, e mais jogadores começaram a praticar a precisão de seus arremessos.

Melhores aplicativos para apostar em arremessos de três pontos

Antes de apostar na linha dos três pontos, você precisa ter certeza de que escolheu o aplicativo móvel da melhor casa de apostas. Com base em nossa experiência, gostaríamos de apresentar a você algumas das melhores opções.

EstrelaBet

O EstrelaBet oferece um aplicativo móvel maravilhoso, adequado para dispositivos Android e iOS. Ele pode ser baixado em https://melhoresappsdeapostas.com/estrela-bet-app/ totalmente de graça e apresenta dezenas de ótimas apostas de basquete todos os dias, inclusive apostas de linha de três pontos.

1win

O aplicativo móvel da 1win oferece ótimas apostas de basquete para todos escolherem. O aplicativo é seguro e legal para uso graças à licença de Curaçao, oferece ótimos métodos de pagamento e apresenta bônus impressionantes.

Parimatch

O aplicativo móvel da Parimatch não o deixará desapontado, pois tem uma interface intuitiva e simples, um design visual agradável e dezenas de apostas de linha de três pontos para escolher. A variedade de mercados de apostas é impressionante, e as probabilidades também não decepcionam.

Tipos de apostas em chutes de três pontos

As apostas na linha de três pontos têm a seguinte diversidade:

Apostas no total

Essas apostas exigem que você preveja o número exato de eventos que aconteceram na partida. Quando se trata de apostas de linha de três pontos, isso significa que você precisará adivinhar quantos arremessos de linha de três pontos foram feitos durante a partida.

Porcentagem de arremessos de três pontos

Essas apostas têm chances mais altas, pois são um pouco mais difíceis. Aqui, você precisará prever a porcentagem exata de arremessos da linha de três pontos que foram feitos durante a partida. Por exemplo, se o jogador fizer 20 arremessos e errar 9, sua porcentagem será de 55%.

Vitória de três pontos

Essas apostas exigem que você preveja qual equipe vencerá por linhas de três pontos. Mesmo que o time tenha perdido a partida, se ele tiver marcado mais apostas de linha de três pontos do que o outro time, sua aposta ganha.

Primeiro gol de três pontos marcado

O primeiro arremesso da linha de três pontos é bastante difícil de prever, pois a partida tem 10 jogadores em campo ao mesmo tempo, e cada um pode arremessar. Portanto, ao prever corretamente quem marcará o primeiro arremesso da linha de três pontos, você ganhará quantias impressionantes.

Análise de chutes de três pontos

Antes de fazer apostas em arremessos da linha de três pontos, certifique-se de analisar adequadamente cada jogador que participará do jogo. Afinal de contas, cada jogador tem seus próprios pontos fortes e fracos, e alguns jogadores têm uma porcentagem maior de chutes de três pontos bem-sucedidos do que outros.

O que considerar ao apostar em arremessos de três pontos

Al realizar apuestas en tiros de tres puntos, asegúrese de comprobar adecuadamente qué equipos compiten y compare a sus mejores tiradores. Cada equipo tiene un jugador que muestra un rendimiento increíble cuando lanza tiros de tres puntos, por lo tanto, es necesario comprobar sus actuaciones anteriores.

Aparte de eso, asegúrese de comprobar el historial de ambos equipos que compiten entre sí. Después de todo, cada año los equipos vuelven a enfrentarse, por lo que analizando su historial tendrás una idea más clara de quién tiene más posibilidades de ganar.

Apostas em arremessos de três pontos: prós e contras

La ventaja de las apuestas de tres puntos es que son extremadamente sencillas de aprender y entender, y podrás cogerle el truco bastante rápido. Sin embargo, la desventaja es que este tipo de apuestas todavía no son tan comunes y no todas las casas de apuestas las ofrecen.

Conclusão

As apostas em linha de três pontos são uma ótima opção que ajuda a entrar no processo de apostas com facilidade e conforto. Não deixe de experimentar essas apostas, ganhar mais experiência e começar a lucrar.

