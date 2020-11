Suzano fortalece parceria e passa a ser Innovation partner do Agtech Garage

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, tornou-se Innovation Partner do AgTech Garage, o maior hub de inovação do agronegócio na América Latina. A companhia é a única parceira do segmento florestal a compor esse ecossistema, o que proporciona à empresa benefícios exclusivos como participação na agenda estratégica do hub, ampla conexão com startups e, consequentemente, maior engajamento com esses parceiros.

Innovation Partner do AgTech Garage

Ao lado do AgTech, a Suzano já desenvolve uma série de projetos voltados à otimização de suas operações, entre eles o mais recente desafio lançado a startups para controle de formigas em florestas plantadas. Somente para este projeto, a companhia recebeu 35 inscrições, e seis startups foram selecionadas para apresentarem seus cases em um Pitch Day. Ao final, a startup vencedora foi a Scicrop, que desenvolverá uma Prova de Conceito na Unidade da Suzano em Aracruz (ES), possibilitando a otimização logística das rotas e de planejamento.

Em 2019, a Suzano começou a identificar parceiros e projetos de impacto e, neste ano, a companhia teve a oportunidade de estreitar relações com startups instaladas no Brasil e no exterior, permitindo estar ainda mais conectada às novas tecnologias em desenvolvimento ao redor do mundo e gerando valor ao seu negócio. “Somente neste ano, nós avaliamos mais de 380 startups, dentro e fora do País, e acreditamos que a nova parceria com o Agtech Garage nos permitirá intensificar ainda mais o relacionamento com esses parceiros, potencializando nossos projetos e expandindo a presença da companhia no ecossistema de inovação aberta”, diz Alexandre Cezilla, Head de Transformação Digital da Suzano.

AgTech Garage

O AgTech Garage é um dos mais relevantes hubs privados do País, com mais de 40 empresas residentes e 400 startups conectadas, e está voltado a promover conexões entre grandes empresas e startups, instituições de ensino, produtores rurais e outros atores do ecossistema da inovação com foco no campo.

Suzano

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.