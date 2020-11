AFPESP inaugura duas unidades no Vale do Paraíba

Como parte das comemorações de seus 89 anos de existência, a AFPESP (Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo) inaugurou duas unidades regionais no Vale do Paraíba. Localizados nas cidades de São José dos Campos e Taubaté, os empreendimentos atendem os associados de 39 municípios da região, por meio de parcerias e outros benefícios, promovendo, assim, maior integração dos servidores dessa região paulista.

“Também oferecemos atendimento tanto para as unidades de lazer quanto na organização de excursões para diversos destinos do Brasil e do exterior, sejam eles da própria rede da AFPESP ou de outros lugares”, informa Álvaro Gradim, presidente da entidade. Segundo ele, o modelo de atendimento empregado nesses dois novos locais, que prima pela ênfase nas necessidades dos usuários, será ampliado para todas as 14 unidades regionais da associação. “Nossos maiores patrimônios são os associados e nossa proposta é que eles sejam cada vez mais a prioridade da nossa gestão”.

A cerimônia de inauguração dos dois empreendimentos aconteceu na última quinta-feira (5) e contou com a presença da diretoria da entidade.

Unidade regional da AFPESP em São José dos Campos

Rua Paraibuna, número 811, sala 811, Jardim São Dimas.

Unidade regional da AFPESP em Taubaté

Avenida Tiradentes, número 297, sala 22, Bairro Nações Unidas.