Suzano é destaque na premiação Deals of the Year Awards promovida pela LatinFinance

Reconhecimento é resultado da emissão de US$ 750 milhões em títulos sustentáveis realizada pela companhia

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi homenageada no prêmio Deals of the Year Awards, organizado pela revista norte-americana LatinFinance. A empresa foi reconhecida na categoria Corporate High-Grade Bond of the year pela emissão de US$ 750 milhões em títulos sustentáveis – sustainability-linked bonds – realizada em setembro de 2020. A premiação considera aspectos de inovação, complexidade, desempenho do mercado secundário e recepção por pares e investidores.

Deals of the Year Awards

Em 2020, a Suzano tornou-se a primeira empresa do Hemisfério Sul e das Américas a emitir esse tipo de bond atrelado a metas ambientais e a segunda em escala global. Além disso, foi pioneira em estruturar a emissão a partir dos princípios da International Capital Markets Association (ICMA). A Suzano também foi a primeira empresa do mundo a ser avaliada por uma Second Party Opinion (ISS-ESG), que analisou a consistência, materialidade, ambição e alinhamento com os sustainability-linked bonds.

“O ano de 2020 é um marco na trajetória ESG (ambiental, social e governança corporativa, na sigla em inglês) da Suzano. Esse prêmio é o reconhecimento do compromisso firmado pela companhia em reduzir a emissão de gases de efeito estufa e a demonstração de que o mercado global está atento às questões ambientais e transparência das movimentações”, afirma Marcelo Bacci, Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores da Suzano. “Até o momento, nós alcançamos US$ 1,25 bilhão em emissão de títulos sustentáveis, resultado de duas iniciativas realizadas no ano passado, o que reforça o avanço e o compromisso da Suzano em direção a um futuro mais sustentável”, diz.

LatinFinance

A LatinFinance realiza anualmente uma análise das operações financeiras de destaque para selecionar os ganhadores do prêmio, que reconhece as empresas e os profissionais por trás das transações em 26 categorias.

Suzano

