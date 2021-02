Suzano é destaque na primeira edição do prêmio Melhores Empresas para Trabalhar GPTW Indústria 2020

Ranking promovido pelo Great Place To Work aponta empresas com melhor atuação na gestão de clima

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi premiada no ranking Melhores Empresas para Trabalhar GPTW Indústria 2020. O levantamento inédito é uma parceria do GPTW Brasil com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), e reconheceu as 80 empresas com melhor gestão de clima das 244 que participaram do Programa de Certificação GPTW.

Argentino Oliveira, Diretor de Gente e Gestão da Suzano

Em um ano atípico devido à pandemia, a companhia adotou um amplo conjunto de medidas para garantir a saúde, a segurança e o bem-estar dos seus colaboradores. “Desde o início da Covid-19, nós temos tido uma atuação muito próxima ao nosso time, mostrando que estamos juntos nesse período de desafios e que o nosso papel enquanto empresa vai muito além de promover o desenvolvimento profissional”, afirma Argentino Oliveira, Diretor de Gente e Gestão da Suzano. “Neste momento, nós temos o dever de apoiá-los e fortalecê-los enquanto pessoas, assegurando que eles estejam bem não apenas fisicamente, como também mentalmente”, salienta.

Melhores Empresas para Trabalhar GPTW Indústria 2020

A companhia tem proporcionado apoio psicológico aos seus colaboradores e familiares, bem como mantido 4 mil funcionários dos escritórios administrativos trabalhando de suas casas, incluindo pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e portadores de doenças crônicas. Já nas operações florestais, onde a equipe trabalha na linha de frente, a empresa tem atuação ainda mais cautelosa para assegurar a proteção e o distanciamento social, implementando distância mínima entre os colaboradores em áreas comuns, casos de refeitórios e ônibus, com redução de 50% na ocupação desses veículos; a distribuição de refeições individuais; a medição da temperatura corporal de colaboradores; a ampliação de ações de higiene e limpeza em todos as unidades; além da distribuição de máscaras e álcool em gel para colaboradores e de máscaras para seus familiares.

No último ano, para auxiliar na promoção de uma sociedade mais igualitária, a Suzano também assumiu o compromisso de ter 30% de seus cargos de liderança ocupados por mulheres e 30% por negros até 2025.

Suzano

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.