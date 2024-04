Cinema e moda: como os filmes influenciam as tendências de vestuário

A sétima arte dita muitas tendências de moda, que inicialmente haviam sido pensadas apenas para as personagens dos filmes

Por mais que as passarelas sejam as principais responsáveis por ditar as regras da moda, a sétima arte também se encarrega de trazer novas tendências. Pode até parecer que isso é algo recente, porém, o cinema já apresentava estilos diferentes há tempos, como o de Audrey Hepburn em “Bonequinha de luxo”.

A verdade é que cinema e moda andam de mãos dadas. Às vezes, o primeiro busca inspirações no que já foi apresentado nas passarelas. Em outros casos, é a moda que se inspira com o que é exibido nas telonas.

Antes, era preciso uma longa procura para encontrar as peças iguais às das personagens. Agora, é só buscar por um outlet de grife na internet e analisar quais peças merecem ser parte do seu guarda-roupa, imitando as personagens mais famosas do cinema.

Filmes lançam tendências

O figurino não é o único item afetado pela sétima arte. Quando um filme faz sucesso no cinema, muitos jargões e formas de agir das personagens também passam a ser vistos de forma positiva e adotados no dia a dia.

A partir da década de 40, ocorre um aumento no número de pessoas que frequentam o cinema. Como consequência disso, o que é visto nas telonas passa a influenciar seu dia a dia, principalmente o do público jovem, dando origem a novos estilos de moda e comportamento.

O peso do figurino

Por mais que a narrativa seja a questão de maior peso em um filme, somente ela não consegue contar uma história e atiçar a imaginação de quem acompanha a produção.

E é aí que entra a importância do figurino, pensado não apenas conforme a época em que a história se passa, mas com o que se deseja transmitir com aquela personagem. Trata-se de alguém mais sério? Roupas mais sóbrias estarão presentes. É um filme de época? Você conseguirá identificar isso nas peças usadas pelas personagens.

Inclusive, alguns estilistas famosos já estiveram responsáveis por trabalhar no figurino de grandes produções cinematográficas, como Coco Chanel, Giorgio Armani e Edith Head.

Identificação do público

Como o figurino expressa a identidade da personagem, quando ocorre identificação com o que é apresentado na tela, é natural querer imitar, vestir-se igual. Sem contar que o cinema também pode ser responsável por trazer algo de volta à moda.

Um exemplo é a coleção de óculos da Prada, inspirada na década de 40, e que trouxe uma campanha estrelada por um nome de peso no cinema: Pedro Almodóvar.

Dentre os filmes que criaram forte identificação com o público e trouxeram tendências de vestuário, estão: Bonequinha de Luxo (little black dress), O Diabo veste Prada (alta-costura) e Crepúsculo (estilo gótico romântico).

A forte relação cinema e moda

Engana-se quem pensa que a moda só olha para frente e está sempre focada em criar algo do zero. Ao contrário, o passado também serve de inspiração e é constantemente consultado com a ajuda da sétima arte.

Em entrevista ao Estadão, o estilista de moda masculina, Mário Queiroz, afirma que “a moda olha muito para as décadas passadas. Quando a gente vai fazer uma pesquisa para uma coleção nova, é um hábito do estilista pesquisar o figurino de um filme que retrata os anos 60, ou que retrata os anos 20”.

Ele também acredita que existe uma forte relação entre o cinema e a moda, sendo o primeiro o que tem mais influência sobre o segundo. Isso ocorre porque o figurino de um filme, principalmente os de época, sempre retrata algo que já aconteceu ou existiu. Já a moda precisa estar se reinventando, buscando aquela referência e criando algo novo.

No entanto, Queiroz acredita que isso não é fixo e afirma que existe um outro lado da moeda, ou seja: “o cinema acaba sendo um precursor do que a moda vai trazer como tema”.

Image by marymarkevich on Freepik