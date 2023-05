Primeira Unhas Cariocas Premium do Brasil é inaugurada no Colinas Shopping em São José dos Campos

A nova proposta da franquia deve ser levada também para outras unidades em diferentes cidades brasileiras

Foi inaugurada, no Colinas Shopping, a primeira Unhas Cariocas Premium do Brasil. Capitaneada pelo casal de empreendedores Areta Braga e Carlos Giglio, a nova loja alia os serviços e produtos já conhecidos da marca com uma experiência mais requintada no ponto de venda.

“Abraçamos com muito carinho esse projeto, porque vimos que ele era perfeito para o público do Colinas. Estamos muito felizes por termos sido escolhidos pela franqueadora para implantarmos a primeira loja deste novo conceito das Unhas Cariocas, que agora deve se expandir para todo o Brasil”, afirma Areta, que é franqueada da marca desde 2020, quando adquiriu a unidade do Colinas Shopping.

A loja premium conta serviços de manicure e pedicure com o método exclusivo de cuticulagem com cureta e emoliente que não agride as unhas, evita os “bifes” e pode ser usado com segurança por diabéticos e pacientes oncológicos, spa dos pés, depilação com cera exclusiva da marca que reduz em 80% dor e ajuda a clarear a pele, serviços de estética e massagem, em um espaço mais amplo e confortável que garante uma experiência diferenciada para as clientes.

Foto:Gilberto Freitas

O design das Unhas Cariocas Premium conta com poltronas mais confortáveis para as clientes e com comodidades como carregador de celular, porta copos e suporte para bolsas, novo design nas mesas de alongamento, uma sala de estética mais ampla e com isolamento acústico e um cantinho de café mais requintado.

“Tudo foi pensado com muito carinho para que a cliente se sinta bem acolhida e tenha um verdadeiro momento de relaxamento durante os tratamentos das unhas ou estéticos”, conclui Areta.

Foto:Gilberto Freitas

Unhas Cariocas

Com de 88 franquias por todo o Brasil, a Unhas Cariocas incrementou o seu faturamento em 141%, ultrapassando a cifra dos R$ 30 milhões durante o ano passado. Além disso, a rede apresentou crescimento de 46,6%.

A marca conta com uma tecnologia exclusiva que permite fazer as unhas e retirar as cutículas sem agredir a pele, através do uso da cureta e do um emoliente de marca própria.