FCS INAUGURA SUA 2ª. UNIDADE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A FCS Diagnóstico Odontológico, antigamente conhecida como Focus Radiologia, realizou no dia 27 de maio um evento para comemorar seus 18 anos de existência, e também inaugurou sua segunda unidade em São José dos Campos. A nova unidade fica no Espaço Saúde do Vale Sul Shopping, local muito privilegiado pela sua localização e comodidade.

Foto:Gilberto Freitas

FCS Diagnóstico Odontológico

Conhecida pela sua inovação tecnológica, o comprometimento e seriedade com que realiza seus diagnósticos, a FCS foi pioneira em trazer para a cidade equipamentos de última geração: foi assim em 2010 quando trouxe o primeiro tomógrafo, em 2014 apresentou o scanner intra-oral 3D, e em 2020 adquiriu o Morita X800, com tecnologia de imagem de última geração. “Nosso objetivo sempre foi oferecer aos dentistas da região o que há de melhor em tecnologia de imagem bem como um excelente diagnóstico para que eles possam oferecer um tratamento assertivo a seus pacientes”, diz Dra. Renata Almeida, proprietária da Clínica.

Foto:Gilberto Freitas

Dra. Renata Almeida, proprietária da Clínica

“Esse ano sentimos a necessidade de expandir nosso atendimento, em virtude da demanda de nossos clientes e para oferecer mais comodidade a seus pacientes. Entendemos que a região do Vale do Paraíba tende a crescer mais ainda, e queremos estar preparados para oferecer um serviço de excelência ao mercado”, completa Dra. Renata.

Espaço Saúde do Vale Sul Shopping

Foto:Gilberto Freitas